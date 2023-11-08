На ВДНХ открылся новый павильон «Атом»

Экспозиция музея рассказывает о российской атомной энергетике.
В Москве на территории ВДНХ открыли павильон «Атом», расположившийся на обновленной площадке — об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. В церемонии открытия, состоявшейся 2 ноября, приняли участие зампредседателя правительства РФ Александр Новак, первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и гендиректор ГК «Росатом» Алексей Лихачев.
Мэр Москвы подчеркнул, что при обсуждении проектов будущего павильона в итоге был выбран «самый сложный и самый невероятный». При этом проект воплотился именно так, как и был задуман. В свою очередь Александр Новак отметил, что павильон «Атом» — это крупнейшая выставка ядерной энергетики, где можно ознакомиться с «великим прошлым, настоящим и будущим нашей атомной отрасли».
Новый павильон «Атом» — это научно-технологический выставочный комплекс в семь этажей, из которых три — подземные. Его общая площадь составляет 25,3 тысячи квадратных метров, в том числе 1,2 тысячи квадратных метров — эксплуатируемая кровля.
Экспозиция музея рассказывает об истории и современных достижениях российской атомной энергетики как высокотехнологичной и безопасной отрасли, которая вносит большой вклад в обеспечение обороноспособности и развитие экономики страны. Посетители могут ближе познакомиться с атомным проектом СССР, посмотреть инсталляции «Токамак», «Ядерный реактор» и другие интересные экспонаты. Одновременно павильон «Атом» может вместить до двух тысяч посетителей.
Ранее Russian Traveler составил ТОП-20 самых необычных музеев России.
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