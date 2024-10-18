На вершине пирамиды Хеопса заметили собаку

Она гонялась за птицами на высоте в 138 метров.

Парапланерист Алекс Ланг, пролетавший над знаменитой пирамидой Хеопса в Египте, с удивлением увидел на вершине «чуда света» собаку, которая на высоте в 138 метров вела себя очень уверенно и увлеченно гонялась за птицами.

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После того, как удивленный спортсмен поделился кадрами увиденного в соцсетях, ролик быстро стал вирусным: пользователи шутили, что Ланг видел вовсе не собаку, а египетского бога Анубиса. Между тем как именно собака забралась на пирамиду Хеопса возрастом около 4,5 тысяч лет, до сих пор остается загадкой.

Ранее сообщалось, что в пирамиде Хеопса нашли новый тоннель — его удалось заметить в ходе сканирования монументов Гизы, начавшегося в 2015 году.