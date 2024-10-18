авторизация

Нет аккаунта?

регистрация

Уже есть аккаунт?

сброс пароля

№ 4 (13)

Сентябрь – ноябрь

Russian Traveler №4(13) 2024
Спецноминация от Jetour: поделись автомаршрутом!
Спецноминация от Jetour: поделись автомаршрутом!

№ 4 (13)

Сентябрь – ноябрь

Russian Traveler №4(13) 2024
Спецноминация от Jetour: поделись автомаршрутом!
Спецноминация от Jetour: поделись автомаршрутом!

Внимание! На нашем сайте используются cookie-файлы.

Если вы не хотите, чтобы мы использовали cookie-файлы, вы можете изменить настройки своего браузера.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.

На вершине пирамиды Хеопса заметили собаку

Фото: Unsplash

Она гонялась за птицами на высоте в 138 метров.

Парапланерист Алекс Ланг, пролетавший над знаменитой пирамидой Хеопса в Египте, с удивлением увидел на вершине «чуда света» собаку, которая на высоте в 138 метров вела себя очень уверенно и увлеченно гонялась за птицами.

После того, как удивленный спортсмен поделился кадрами увиденного в соцсетях, ролик быстро стал вирусным: пользователи шутили, что Ланг видел вовсе не собаку, а египетского бога Анубиса. Между тем как именно собака забралась на пирамиду Хеопса возрастом около 4,5 тысяч лет, до сих пор остается загадкой.

Ранее сообщалось, что в пирамиде Хеопса нашли новый тоннель — его удалось заметить в ходе сканирования монументов Гизы, начавшегося в 2015 году.

Читайте также

Рекомендации

о насРеклама на сайте

© ООО «Ясно Паблишинг», 2024