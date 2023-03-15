На воду спущен крупнейший контейнеровоз в мире

Его грузоподъемность составляет более 240 000 тонн.

Китайская государственная судостроительная корпорация Guangzhou Shipbuilding International (GSI) передала свой мегакорабль MSC Tessa компании Mediterranean Shipping Company, базирующейся в Женеве. Его площадь – около четырех футбольных полей, и на нем может одновременно уместиться до 24 116 TEU контейнеров, уложенных друг на друга.

Один TEU или двадцатифутовый эквивалент – это условная единица измерения вместимости грузовых транспортных средств. Единица эквивалентна полезному объему стандартного контейнера длиной 20 футов (6,1 м) и шириной 8 футов (2,44 м).

При длине 400 метров и ширине 61,5 метра MSC Tessa может перевозить более 240 000 тонн груза. Это первое судно, преодолевшее эту отметку. Впрочем, совсем скоро за ним последуют еще два уже построенных рекордсмена, которые превзойдут Тессу – MSC Irina и MSC Loreto, просто пока они не переданы в пользование.

Ранее рекорд принадлежал контейнеровозу Ever Alot, который был спущен на воду в июне 2022 года.

При этом MSC Tessa не является самым длинным судном в истории: здесь рекорд принадлежит супертанкеру Seawise Giant, спущенному на воду в 1976 году. Его длина составляет 458 метров, а водоизмещение – 564 763 тонн. Судно под норвежским флагом было повреждено иракскими ВВС в 1988 году, но отремонтировано к 1991 году и эксплуатировалось вплоть до 2009 года.

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Но контейнеровозы не похожи на супертанкеры. Доковые сооружения, как правило, накладывают ограничения для такого транспорта, как MSC Tessa, и текущие ограничения, вероятно, не позволят строить судна длиннее 400 метров, пока порты по всему миру не создадут соответствующую инфраструктуру.

Таким образом, по мере того, как общий тоннаж и вместимость контейнеров растут, в значительной степени вопрос оптимизации конструкции кораблей заключается в том, чтобы втискивать все больше и больше грузов на борт.

MSC Tessa ориентирована на эффективность. Ее главным нововведением в этом отношении является система «воздушной смазки» на основе пузырьков, уменьшающая сопротивление, которая снижает потребление энергии и, следовательно, выбросы на целых 4%. Судно оснащено гибридным скруббером, небольшой выпуклой носовой частью, гребными винтами большого диаметра и энергосберегающими воздуховодами.

Это первый из восьми гигантских контейнеровозов вместимостью 16 000 TEU, которые GSI строит для MSC. Суда были заказаны еще в 2021 году в рамках нескольких отдельных сделок на 17 судов.