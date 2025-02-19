На всех российских станциях в Антарктиде появилась мобильная связь

Полярники получили возможность использовать привычные услуги — мобильный интернет, мессенджеры и звонки с Южного полюса планеты по «домашнему» тарифному плану.

В этом году работы закончены на станциях Восток и Мирный, ранее оборудование было развернуто на станции Прогресс, Беллинсгаузен и Новолазаревская. Специалисты 70-й Российской антарктической экспедиции ААНИИ и компании МТС развернули сеть сотовой связи в новом зимовочном комплексе на станции Восток – на полюсе холода планеты. Новое здание площадью около 3 тысяч кв. м обеспечено качественным радиопокрытием во всех жилых и служебных помещениях, а также за их пределами.

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Инженеры разработали современное техническое решение с учетом особенностей климата полярной станции и планировки комплекса. Связь внутри здания обеспечивается одновременно внутренними антеннами и излучающим кабелем. Такой же кабель МТС использовала при строительстве сети в тоннелях петербургского метро.





За короткий срок в помещениях зимовочного комплекса было смонтировано около километра коаксиального кабеля и более 30 антенн. Реализованное решение гарантирует «мягкое» радиопокрытие, позволяющее пользоваться услугами связи без угрозы здоровью полярников, постоянно находящихся в здании НЗК. Связь за пределами комплекса на несколько десятков километров обеспечивается внешней всепогодной антенной.



Развертывание базовой станции на полярной станции Мирный позволило сделать доступной мобильную связь в одном из самых важных с точки зрения научных исследований и самых опасных уголков Антарктиды. Берег материка в этом районе представляет собой снежно-ледяной барьер высотой до 20 метров, а район выхода на ледяной купол покрыт большим количеством глубоких трещин. Связь стандарта GSM для полярников на Мирном заработала на всей территории станции, включая стоянку судов.