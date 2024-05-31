На выходных вода в московских водоемах будет теплее, чем в Черном море

Москвичей ждут жаркие выходные: пора открывать купальный сезон.
В предстоящие выходные жители Москвы и Подмосковья смогут насладиться не только жаркой погодой, но и теплой водой в местных водоемах. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, солнце прогреет воду до 21 градуса, что выше, чем температура воды в Черном море.
«В субботу и воскресенье температура воды в Москве и Московской области будет выше, чем на Черном море. Даже в Москве-реке прогнозируется 21 градус», – отметил Вильфанд в интервью «Интерфаксу».
Он объяснил, что днем солнце интенсивно прогревает водную поверхность, а ночью, из-за высоких температур воздуха, водоемы не успевают отдавать накопленное за день тепло.
Синоптики прогнозируют, что в выходные в Москве столбики термометров поднимутся до +27–29 градусов, а по области ожидается +25–30 градусов.
Такая погода создает идеальные условия для отдыха у воды. Москвичи и жители Подмосковья смогут провести выходные на пляжах, наслаждаясь теплой водой и солнечными лучами, не уступающими по комфорту черноморским курортам.
Москва в движении: активный отдых в столице
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