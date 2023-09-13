На Ямале агрессивную белую медведицу на вертолёте отправили подальше от людей

Хищника просили ликвидировать из-за нападения на тундровиков, но специалисты Московского зоопарка выбрали другой способ избежать конфликтов между природой и человеком.

Сотрудники Московского зоопарка спасли белого медведя в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) — об этом в пресс-службе зоопарка рассказали Russian Traveler. Проблемы с хищником появились в начале сентября, когда он стал выходить к оленеводческим поселениям в Ямальском районе ЯНАО. Медведь разорил чум оленевода, а также напал на тундровиков в фактории Усть-Юрибей.

Люди были напуганы агрессивным поведением животного, а потому обратились в Росприроднадзор с просьбой ликвидировать его. Как правило, белые медведи выходят к жителям в поисках пищи. Такие инциденты опасны для обеих сторон — неизвестно, как поведет себя голодный зверь и как отреагируют на него люди.

«Сотрудники Росприроднадзора взяли ситуацию на контроль, связались с местными властями и специалистами Управления охраны животного мира ЯНАО, а также с сотрудниками Московского зоопарка», — рассказали в пресс-службе.

После этого состоялось заседание рабочей группы, на котором было принято решение перевезти белого медведя в природную среду — подальше от места стоянки оленеводов, чтобы защитить и людей, и животное. В ЯНАО оперативно вылетели сотрудники Московского зоопарка: главный ветеринарный врач Дмитрий Егоров, директор филиала «Зоосад в Вотчине Деда Мороза» Андрей Солодков и замначальника Центра воспроизводства редких видов животных Павел Рожков.

Специалисты знали, где находится медведь — они выехали туда на вездеходах в сопровождении вертолета. Вначале хищник подошел достаточно близко к вездеходам, но потом испугался и убежал. Тогда его решили догнать с воздуха.

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«Медведя настигли на вертолете примерно в 27 километрах от населенного пункта Яр-Сале. Ветврач зоопарка усыпил его с помощью дротика со снотворным, выпущенного из пневморужья», — сообщили в пресс-службе Московского зоопарка.

После этого зоологи подлетели к животному и осмотрели его. Оказалось, что это самка — довольно здоровая, не истощенная, даже упитанная, без проблем с зубами или каких-либо других заболеваний, которые можно обнаружить при осмотре. Ей установили чип, чтобы в дальнейшем следить за местонахождением, погрузили в вертолет и вывезли в национальный парк на полуостров Явай.

Фото: Фото предоставлено пресс-службой Московского зоопарка

Там хищнице вкололи антидот и проследили за тем, что медведица проснулась, пришла в себя и отправилась обследовать территорию. В Московском зоопарке отметили, что белый медведь занесен в Красную Книгу России — поэтому каждый проблемный случай, связанный с этими животными, важно рассматривать отдельно и пытаться не только сохранить жизнь зверя, но и оставить его в природе.

Ранее в пресс-службе Минприроды России рассказали, что по итогам первого этапа «Беломедвежьей переписи» на острове Врангеля в Чукотском море было зафиксировано 864 арктических хищника.