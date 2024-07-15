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На юге России бушуют пожары. Огонь заблокировал туристов на пляже

Фото: Unsplash
Фото: Блокнот Краснодар

Мощный лесной пожар разгорелся 14 июля в Краснодарском крае между городами Анапы и Абрау-Дюрсо.

По сообщениям местных служб, огонь распространился на территорию заповедника «Утриш» и местные базы отдыха «Романтик» и «Голубая волна».  

Пожар начался днём в воскресенье на побережье Чёрного моря около пляжа Сухая щель в хуторе Дюрсо. Сообщается, что с прилежащих территорий было эвакуировано уже как минимум 500 человек. На месте возгораний работают работники МЧС, спасатели, местные жители и волонтёры. 

Видео, присылаемые из Краснодарского края, демонстрируют, как туристы, которые приехали на пляжи Абрау-Дюрсо на машинах, оказались заблокированы из-за распространяющегося огня. Пожаротушение в регионе затруднено сильным ветром, который достигает 17 метров в секунду. По данным МЧС, площадь возгораний уже охватила 61 гектар. 

МЧС России также объявило штормовое предупреждение в Крыму из-за риска распространения пожаров. Чрезвычайная опасность сохранится на полуострове и в городе Севастополь с 16 по 19 июля. 

Противопожарный режим в Крыму установлен с 17 апреля. В МЧС напоминают, что в этот период запрещено разводить открытый огонь в лесу, а также сжигать траву и мусор. 

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