На юге России бушуют пожары. Огонь заблокировал туристов на пляже

Мощный лесной пожар разгорелся 14 июля в Краснодарском крае между городами Анапы и Абрау-Дюрсо.

По сообщениям местных служб, огонь распространился на территорию заповедника «Утриш» и местные базы отдыха «Романтик» и «Голубая волна».

Пожар начался днём в воскресенье на побережье Чёрного моря около пляжа Сухая щель в хуторе Дюрсо. Сообщается, что с прилежащих территорий было эвакуировано уже как минимум 500 человек. На месте возгораний работают работники МЧС, спасатели, местные жители и волонтёры.

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Видео, присылаемые из Краснодарского края, демонстрируют, как туристы, которые приехали на пляжи Абрау-Дюрсо на машинах, оказались заблокированы из-за распространяющегося огня. Пожаротушение в регионе затруднено сильным ветром, который достигает 17 метров в секунду. По данным МЧС, площадь возгораний уже охватила 61 гектар.