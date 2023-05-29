Над Австралией взорвался зеленый огненный шар. Что это было?

Вспышку можно было увидеть за сотни километров.

Камеры в аэропорту Кэрнса в Квинсленде засняли вспышку в 21:22 по местному времени 20 мая. Дополнительные кадры показали, что вспышка была видна даже в Нормантоне, городе в 600 км к западу от Кэрнса. Звук взрыва был наиболее отчетливо слышен над городом Кройдон, который находится примерно в 100 км к востоку от Нормантона.

Эксперты считают, что причиной вспышки был болид шириной от 0,5 до 1 метра в поперечнике, который летел со скоростью до 150 000 км/ч. Брэд Такер, астрофизик из Австралийского национального университета в Канберре, добавил, что осколки камня, упавшие на Землю, наверняка слишком маленькие, чтобы их можно было найти.

Болид – очень яркий метеор. Полет болида может сопровождаться громоподобным звуками, может завершаться взрывом, и иногда выпадением метеоритов.

Большинство болидов при взрыве излучают белый или желтый свет. По словам Такера, необычная зеленая вспышка метеора, взорвавшегося над Кройдоном, была вызвана высокой концентрацией металлов, таких как железо и никель, в метеоре.

Реклама

Аналогичный зеленый свет могут излучать и другие огненные шары – чрезвычайно яркие метеоры, которые распадаются на части в атмосфере Земли, но не взрываются с такой же интенсивностью. В августе 2022 года над Новой Зеландией заметили такой зеленый огненный шар, а в ноябре 2022 года еще один врезался в озеро Онтарио.

Болиды встречаются в атмосфере Земли относительно часто. По данным Земной обсерватории NASA, в один только период с июля 2017 года по январь 2022 года астрономы обнаружили около 3000 болидов. Но обычные земляне видят болиды крайне редко, потому что большинство из них вспыхивают вдали от населенных пунктов или над океаном.