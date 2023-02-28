Над Петербургом закрыли воздушное пространство из-за НЛО

В городе на час вводили план «Ковер».

Над Санкт-Петербургом на час закрыли воздушное пространство из-за неизвестного объекта. По данным «Фонтанки», его обнаружили около 11 утра 28 февраля в 160-200 км от города.

После этого в Петербурге ввели план «Ковер», используемый при незаконном пересечении границы или появлении неопознанного объекта в воздухе, а аэропорт «Пулково» в течение часа не принимал самолеты и не давал разрешения на взлет. По данным источников издания, в воздух были подняты истребители, и услышать их можно было даже в центре.

«Звуки как на параде», — поделились с журналистами очевидцы.

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Около полудня временные ограничения в городе были сняты, и «Пулково» продолжил работу в штатном режиме. Причину перебоев в его работе официально не назвали.

Источник «Фонтанки» рассказал, что похожая ситуация в городе происходила две недели назад. Тогда небо тоже пришлось закрывать для гражданских самолетов из-за объекта, «менявшего скорость и курс не по законам физики». Радары зафиксировали его над Лодейным Полем: именно там в небе и ограничили движение. Рассмотреть объект не удалось, его прогнали с помощью сверхзвукового МиГ-31.

Однако в Минобороны заявили, что в этот раз закрытие неба над Петербургом было всего лишь тренировкой по взаимодействию с гражданскими органами управления воздушным движением.

«В ходе тренировки отработаны вопросы обнаружения, перехвата и идентификации предполагаемой цели нарушителя, а также взаимодействия с экстренными службами. Были задействованы истребители из состава дежурных сил ПВО», — подчеркнули в ведомстве.