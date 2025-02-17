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Наглая носуха украла бутерброды у девушек на пляже

Наглая носуха украла бутерброды у девушек на пляже

Кроме того, зверек поцарапал одну из них.

В Бразилии наглая носуха украла бутерброды у девушек на пляже. Комичная ситуация попала на видео, которое публикует What's the Jam.

Инцидент произошел на острове в провинции Флорианополис. Три девушки загорали на пляже, когда рядом появилась обыкновенная носуха. Она заинтересовалась сумками с их едой, порвала пакет с бутербродами, забрала их и скрылась в неизвестном направлении. При этом зверек поцарапал одну из девушек, ей пришлось обрабатывать рану.

Фото: Cкриншот видео

«По крайней мере у нас осталось печенье», — прокомментировала происшествие одна из них.

Носухи — небольшие животные из рода енотовых, обитающие в Южной и Северной Америке. Название они получили благодаря небольшому хоботку, который образует их верхняя и нижняя губа, и длинному носу. Ветеринары призывают людей не кормить их, но туристы часто нарушают правило, тем самым лишая животных необходимости самостоятельно искать пищу – так они начинают все больше полагаться на объедки и становятся в опасную зависимость от человека.

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