Найден тайник с 260-летними интимными письмами плененным морякам

Вряд ли моряки думали, что их письма когда-либо прочтут потомки.

Коробку с письмами, написанными более 260 лет назад, обнаружили в Национальном архиве Великобритании. Там обнаружились письма от родных, которые были предназначены пленным французским морякам.

Всего было обнаружено более 100 писем. В значительной части корреспонденции содержится интимная переписка, а также послания морякам от матерей для членов экипажа французского корабля «Галатея», захваченного в 1758 году в ходе Семилетней войны.

Время от времени появляются известия о подобных находках. Так, в 2017 году в замке Нолхаус в графстве Кент, Англия, в тайнике под досками старого пола волонтеры-реставраторы обнаружили три письма, датируемые 1603, 1622 и 1633 годом. В одном из них был список покупок (в их числе совок для камина, две дюжины свечей, оловянные ложки и немного минтая).

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А в 2016-м в селе Заозерье Ярославской области на чердаке старой почты были найдены несколько сотен недоставленных писем 1928–1929 годов. Сегодня команда исследователей во главе с бывшим главным редактором журнала «National Geographic Россия» изучает эти бесценные документы эпохи НЭПа и ведет блог, из которого можно узнать, сколько стоило и как выглядело женское пальто в 1928 году, как косили от призыва в Красную армию, почему дочь просила родителей запастись хлебом на весну (и при чем здесь Чемберлен).