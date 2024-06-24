Найдена самая уродливая собака в мире. Вот ее фото

В США подвели итоги ежегодного конкурса.

В США объявили победителя конкурса «Самая уродливая собака в мире». Им оказался восьмилетний пекинес Вайлд Танг, пишет BBC (сайт заблокирован на территории РФ).

Вайлд Танг пять раз боролся за победу в предыдущие годы, но безуспешно. Как рассказали хозяева, в 10 месяцев пес переболел собачьей чумой, из-за чего у него выпали зубы и теперь болтается язык. Кроме того, у пекинеса нарушена мускулатура одной из лап. «Самый уродливый пес» и его владелица Энн Льюис получили за победу 5 000 долларов.

мопс по кличке Рим Фото: BBC.com

Второе место занял одноглазый 14-летний мопс по кличке Рим с грустным выражением морды. Его хозяйка получит 3000 долларов.

собака Дэйзи Мэй Фото: BBC.com

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И, наконец, третье место заняла слепая, беззубая и лысеющая собака Дэйзи Мэй, которую хозяева пожалели и подобрали на улице, — они получат 2000 долларов. По словам хозяйки Дэйзи Мэй, она была уверена, что ее питомица будет признана «самой красивой уродливой собакой».

«Оказалось, другие люди не видят в ней той красоты, которую вижу я», — сказала Элизабет Уайтхаус.

Конкурс «Самая уродливая собака в мире» проводится уже почти 50 лет. В прошлом году победителем стал метис китайской хохлатой собаки по кличке Мистер Счастливое Личико (Mr. Happy Face). С помощью такого «состязания» организаторы хотят показать, что несовершенства делают каждую собаку уникальной. И напомнить людям о том, что все животные нуждаются в любви и заботе.