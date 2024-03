Найдена запись загадочного стука с затонувшего батискафа «Титан»

Звук был зафиксирован в первый день потери связи с подводным аппаратом.

В сети появилась запись звуков, которые доносились с затонувшего батискафа «Титан» — ее опубликовали создатели документального фильма The Titan Sub Disaster: Minute by Minute. Загадочный ритмичный стук записал самолет канадских военно-воздушных сил, обследовавший район исчезновения батискафа — сообщения о нем появились в СМИ на второй день после катастрофы.

Однако документалисты утверждают, что звук зафиксировали в первый же день после катастрофы, при этом он был слышен и во время последующих вылетов.

Погружение батискафа в Атлантическом океане началось 18 июня 2023 года. Спустя 1 час 45 минут связь с «Титаном» оборвалась, после чего началась поисково-спасательная операция, которая длилась до 22 июня. При этом, по данным СМИ, сверхсекретная система акустического обнаружения ВМС США зарегистрировала взрыв батискафа спустя несколько часов после его пропажи.

По данным СМИ, на борту подводного аппарата находилось пять человек. Среди них был Стоктон Раш, основатель частной экскурсионной компании OceanGate Expeditions. Именно ей принадлежит взорвавшийся батискаф. Также в батискафе погибли: британский миллиардер Хамиш Хардинг, французский пилот субмарин Поль-Анри Наржоле, и один из самых богатых людей Пакистана Шахзада Давуд вместе со своим сыном Сулейманом.