Население Китая сократилось впервые с 1961 года

Эксперты предсказывают, что Индия вскоре обойдет Китай как самая густонаселенная страна в мире.

Национальное бюро статистики Китая сообщило, что в конце 2022 года в стране проживало 1,41175 млрд человек – на 850 тысяч человек меньше, чем в конце 2021 года. По мнению экспертов, это свидетельствует о том, что Китай вступил в «эру отрицательного прироста населения». Сокращение численности населения страны произошло впервые с 1961 года.

Выступая накануне публикации этих данных, Цай Фан, заместитель председателя Комитета по сельскому хозяйству и сельским делам Всекитайского собрания народных представителей, сказал, что население Китая достигло своего пика в 2022 году, намного раньше, чем ожидалось.

«Эксперты в области народонаселения и экономики предсказывают, что к 2022 году или не позднее 2023 года наша страна вступит в эпоху отрицательного прироста населения», – Цай Фан.

Правительство Китая в течение нескольких лет изо всех сил пыталось предотвратить надвигающийся демографический кризис, вызванный старением населения, и побудить граждан заводить многодетные семьи. Новая политика направлена на облегчение финансового и социального бремени воспитания детей, также рождаемость пытаются повысить с помощью субсидий и налоговых льгот.

В некоторых провинциях или городах были объявлены денежные выплаты родителям, у которых есть второй или третий ребенок. На прошлой неделе город Шэньчжэнь объявил о финансовых стимулах, которые составляют в общей сложности 37 500 юаней (5 550 долларов США) для семей с тремя детьми.

Однако десятилетий политики «Одна семья — один ребёнок», когда в семье запрещалось иметь больше одного ребенка, принесли свои плоды – супружеские пары не стремятся заводить детей. Играет роль и рост стоимости современной жизни. Тем не менее, глава Национального бюро статистики заявил, что общее предложение рабочей силы в Китае по-прежнему превышает спрос, и люди не должны беспокоиться о сокращении населения.

Реклама

Уровень рождаемости в прошлом году составил 6,77 рождений на 1000 человек по сравнению с 7,52 рождения в 2021 году, что является самым низким показателем рождаемости за всю историю наблюдений в Китае. В реальных цифрах в 2022 году было зарегистрировано более чем на миллион рождений меньше, чем в 2021 году (10,62 млн).

По прогнозам экспертов, Индия обойдет Китай по численности населения уже в 2025 году Фото: The Guardian

В стране также зарегистрирован самый высокий уровень смертности с 1976 года: 7,37 смертей на 1000 человек по сравнению с 7,18 смертями в 2021 году. Цай Фан отметил, что необходимо скорректировать социальную политику Китая, в том числе в вопросе ухода за престарелыми и пенсий.

По словам экспертов по народонаселению, жесткая политика Китая по борьбе с коронавирусом, которая проводилась в течение трех лет, нанесла дополнительный ущерб и привела к еще более мрачным демографическим прогнозам.

И Фусянь, исследователь в области акушерства и гинекологии из Университета Висконсин-Мэдисон и эксперт по изменениям населения Китая, сказал, что сокращение численности населения произошло почти на десять лет раньше, чем прогнозировали правительство страны и Организация Объединенных Наций.

«Это означает, что реальный демографический кризис в Китае выходит за рамки воображения и что вся прошлая экономическая, социальная, оборонная и внешняя политика Китая была основана на ошибочных демографических данных. Демографические и экономические перспективы Китая намного мрачнее, чем ожидалось. Китаю придется пройти через стратегическое сокращение и скорректировать свою социальную, экономическую, оборонную и внешнюю политику, улучшив отношения с Западом», – отметил И Фусянь.