«Нашего друга съел крокодил, но мы не уехали». Рассказ пары, которая бросила все и переехала в Замбию

Как следовать за своей мечтой, преодолевая все трудности и лишения на своем пути? Спросите эту семью из Британии.

36-летняя Рут и 39-летний Линдон Пинчес переехали из Великобритании в Замбию шесть лет назад, чтобы открыть при самом большом национальном парке страны сафари-домик, где туристы платят 260 долларов за ночь. Пара живет возле реки Кафуэ и признает, что регулярно встречает здесь львов, гепардов, леопардов, бегемотов и крокодилов.

После переезда семья использовала сбережения Рут от ее преподавательской деятельности и деньги, которые Линдон получил после увольнения из армии. Недавно их посетил корреспондент Channel 5 Бен Фогл и расспросил Рут и Линдона об их жизни в старейшем и крупнейшем национальном парке Замбии.

Кафуэ – самый большой национальный парк Замбии и второй по величине национальный парк Африки.

Несмотря на то, что крокодил убил одного из друзей Пинчесов, пара настаивает, что Замбия – это превосходное место для них и для их дочерей, Индианы и Айви. Они отмечают, что взросление в дикой местности сделало девочек более «уверенными».

«По прибытии я был очарован красотой этого места и сказал: "Какое прекрасное место для взросления девочек". Здесь гуляли леопарды, бегемоты выходили из реки, и паслось множество антилоп», – Линдон Пинчес.

Индиана и Айви провели для Бена инструктаж, предостерегая его от приближения к воде из-за крокодилов. Они также предупредили его о змеях, посоветовав не подходить к высокой траве.

Семья живет настолько изолировано, что им приходится набирать на будущее как можно больше еды, когда Линдон совершает поездки в соседнюю деревню, чтобы запастись провизией и топливом. Когда семья с журналистом отправились на экскурсию по парку, Линдон сопровождал их с дробовиком.

«Я никогда не стрелял из него в гневе на львов или кого-то подобного. Мы предпочитаем просто отступить, когда видим диких животных», – Линдон Пинчес.

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По словам Линдона, крокодилы в Кафуэ достигают пяти метров в длину. Утром они греются на солнце возле реки. Супруги признались, что лично знали людей, которых хватали крокодилы. В одном конкретном случае Линдону пришлось застрелить одну из рептилий, съевшую их товарища.

«Три года назад один человек, которого мы хорошо знали, ловил рыбу неподалеку отсюда, и его схватил крокодил. Услышав крик, мы прибежали и увидели только его шляпу. Как только появляется крокодил-людоед, с ним приходится расправляться, поскольку, почувствовав вкус человеческой плоти, они будут продолжать охотиться на людей.

Я не хотел убивать животное, я никогда не хотел бы в них стрелять, мне не нравится охота, но, если бы я не убил этого крокодила, он бы убил кого-то еще», – объясняет Линдон.

Слева направо: Линдон с Индианой, Рут и Бен Фогл с Айви на фоне шале Пинчесов Фото: Channel 5

Рут добавила: «Мы поняли, что дело серьезное, когда лично узнали людей, которых хватали крокодилы. Это заставило нас гораздо серьезнее относиться к безопасности».

Ближайшая больница находится в четырех часах езды от их домика, и паре пришлось научиться справляться с риском. Несмотря на эти опасности, семья надеется, что их дочери понимают границы безопасности, которые они установили вокруг домика.

«У нас никогда не было проблем, я думаю, потому что мы всегда очень четко объясняли причины, по которым мы установили определенные правила», – сказала Рут, объяснив, что она велела своим дочерям не приближаться к реке, потому что там есть там крокодилы, которые съедят их «при любом удобном случае».

Две девочки получают домашнее образование у своей матери, которая раньше преподавала в школе. Рут призналась, что опасается негативного влияния на Индиану и Айви отсутствия контактов с другими детьми. Но приглашенный семьей психолог объяснил, что доступность родителей 24/7 идет только на пользу дочерям.

«Мы видели, что они очень уверены в себе. Они привыкли знакомиться с новыми людьми и приветствовать их, показывать им лагерь, мы гордимся ими. Я могу воспроизвести здесь целую школу. Я знаю, как это должно выглядеть, но чего я не могу сделать, так это дать им поиграть с другими детьми», – Рут Линдон.

Пара столкнулась с рядом проблем в Замбии на пути к своей мечте. Им пришлось год жить в палатке, пока они построили свой первый дом, на который ушли все их сбережения.

«Мы жили в девственном кустарнике с ямой в земле вместо туалета. В то время у нас не было водного насоса, поэтому нам приходилось бросать ведро в реку, чтобы набрать воды для питья и умывания. Но на самом деле, это была моя любимая часть жизни здесь – настолько простая, насколько это возможно. Правда, мы похудели буквально до нуля, но не брали денег взаймы и всего за год смогли построить по крупицам второй домик», – вспоминает Рут.

Однако трудности не оставляли семью. Однажды им пришлось столкнуться с настоящим потопом, когда река вышла из берегов и вода доходила до колен. А пару лет спустя из-за утечки газа их морозильник взорвался, и шале сгорело дотла. Огонь уничтожил домик всего за 15 минут. Но Рут и Линдон говорят, что эти проблемы только укрепили их отношения.

Семья Пинчесов и Бен Фогл на переднем плане Фото: Channel 5

«Я искренне верю, что трудности действительно полезны для укрепления отношений», –сказала Рут.

«Мы пришли сюда, чтобы попытаться сделать что-то хорошее для дикой природы и ее сохранения. Хотя это связано с бизнесом, я все же думаю, что мы делаем что-то хорошее здесь. Мы ничего не планируем на долгий срок, мы не из тех людей, которые представляют себе, что мы будем делать через пять лет.

Я думаю, что мы будем делать то, что делаем, пока это работает, а когда этому придет конец, мы составим новый план. Вы живете только один раз, что толку медлить и сдерживаться? Вы должны просто гнаться за мечтой и за тем, что вы действительно хотите делать. Иначе вам будет 60-70 лет, вы оглянетесь назад и подумаете: "Какой в этом был смысл"?», – добавил Линдон.