Наши домашние любимцы: в Москвариуме прошла новая лекция

Детей и родителей научили, как правильно обращаться с домашними животными

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В Центре океанографии и морской биологии «Москвариум» прошла интерактивная лекция «Наши домашние любимцы», на которой дети и их родители смогли научиться правильному общению со своими питомцами и правильно следить за их физическим и и психологическим здоровьем. Об этом Russian Traveler рассказали в «Москвариуме».

Во время занятия автор и тренер-куратор «Москвариума» Алиса Колосова рассказала посетителям, как распознать «вредное» поведение питомца, как правильно играть, чтобы не только веселиться, но и учиться, почему наказывать животных – неэффективно, и как правильно поступить, если любимец портит вещи или кусается. Так, гости узнали о том, как заботиться о четвероногих друзьях, чтобы они были счастливы.

Интерактивная лекция прошла в партнерстве с брендом кормов для собак и кошек Buddy&Sol. После ее завершения бренд порадовал участников необычным мастер-классом по созданию красивых и сказочных корон своими руками.