Науру: cамое маленькое и самое курящее островное государство в мире

Всего лишь в 42 километрах от экватора расположился неприметный коралловый остров Науру, жители которого когда-то были богатейшими людьми мира благодаря добыче природных ископаемых.

Науру является самой маленькой в мире независимой республикой и самым крохотным государством за пределами Европы, где на территории 21,3 км² проживает всего лишь 12,870 человек по данным переписи прошлого года.

Времена богатства прошли – сейчас это самая курящая нация в мире, где большинство жителей страдает от ожирения из-за некачественных продуктов, отсутствия пахотных земель и скудной растительности. Что же произошло в стране, где когда-то жители массово скупали автомобили просто от скуки?

Фото: Winston Chen / Unsplash

Финансовая удача, ставшая проклятьем

Первыми остров Науру заселили полинезийские и микронезийские племена примерно 3000 лет назад, а европейцы узнали о нём лишь в самом конце XVIII века благодаря английскому капитану Джону Фирну, который попал на остров на пути из Новой Зеландии в Китай. Фирн описал остров как «Приятный», и эта характеристика закрепилась в названии острова («Pleasant Island») на следующее столетие. Островитяне того времени находили радость в облагораживании кокосовых пальм и других растений или в ловле рыбы – в том числе с помощью птиц, больших фрегатов.

Начиная с XIX века Науру начали оккупировать первые европейцы, что уже принесло местным жителям немало проблем в виде воин, алкоголизма и болезней, а когда на острове обнаружили богатство в виде фосфоритов – популярных минералов для удобрения почвы — это стало началом восхитительного и одновременно печального периода в истории народа. Начиная с 1906 года, австралийцы получили право на разработку и добычу минералов на острове.

Разработка фосфатов на острове в 1919 году Фото: Wikimedia Commons

Когда государство Науру приобрело независимость в 1968 году (начиная с конца XIX века, в разные периоды остров находился под управлением Германии, Австралии, Японии, Великобритании и Новой Зеландии), многие местные жители выдохнули с облегчением, поняв, что деньги от горнодобывающей промышленности могут перепадать и им.

В этот период на фосфатных шахтах массово трудились мигранты, а сами науруанцы наслаждались счастливой жизнью без налогов, массово скупая роскошные машины прошлого – сейчас остатки от заброшенных кадиллаков, лендроверов и ламборгини можно встретить ржавеющими на окраинах острова, который местами превратился в свалку. Образование, медицина и даже некоторое жильё на острове было бесплатным: неудивительно, ведь на пике богатства в 1975 году ВВП на душу населения в Науру составляло 176, 000 долларов США. К концу XX века Науру стала богатейшей страной мира.

Отработанные фосфоритные карьеры на Науру Фото: Wikimedia Commons

Что же пошло не так?

Реклама

Но как и все природные ископаемые, фосфориты имеют свойство заканчиваться. К 1990-м годам добыча минералов значительно снизилась, их популярность в мире тоже пошла на спад из-за развития других способов удобрять почву; страна стала искать возможности заработать через офшорные банки, влезла в сильные долги. Все эти финансовые неудачи происходили на фоне того, что из-за активной добычи ископаемых большая часть территории стала непригодной для сельского хозяйства: деревья были выкорчеваны, растения и микроорганизмы загублены.

К 2024 году на острове не осталось леса, но всё ещё повсеместно произрастают кокосовые пальмы, фикусы, панданусы, кустарники, а на возвышенностях можно встретить некоторые древесные растения. Со временем растительный покров был наполовину восстановлен, но многие уголки суши всё ещё выглядят как заброшенная пустошь, испещренная кратерами и окруженная мёртвыми коралловыми породами на дне океана.

Фото: Sean Kelleher / Flickr

Интересно, что в стране, фосфор которой когда-то обеспечивал удобрением весь мир для процветания овощей и фруктов, сейчас не выращивается практически ничего, за исключением бананов и некоторых других плодов. Продукты в страну в основном импортируют из Австралии и Китая, местные жители массово скупают консервы и жирные мясные продукты, которые не прошли проверку на качество в соседних странах. Неудивительно, что Науру занимает второе место в мире по количеству людей с ожирением: от этого недуга страдают почти 70% жителей страны – с учётом детей, это практически всё взрослое население страны. Многие также болеют диабетом, а процент курильщиков среди населения является самым высоким в мире (48.3% по данным 2022 года).

Для россиян виза в Науру не требуется: наши граждане могут свободно находиться в течение 14 дней, но как и все должны будут заплатить аэропортовый сбор в размере 25 австралийских долларов (около 1600 рублей) при вылете с острова. Для представителей СМИ однако получение визы в страну стоит запредельные суммы: 8000 австралийских долларов (около 523,000 рублей).

Фригат на фоне неба и пальмы в Науру Фото: Sean Kelleher / Flickr

По наблюдениям блогеров, которые смогли попасть на труднодоступный остров на правах туристов, сфера путешествий здесь не особо развита: турагенты говорят о том, что Науру посещает около 1-2 человек в месяц, хотя несколько лет назад власти вплотную занялись этим вопросом в надежде снове вернуть острову привлекательность – правда уже по другим причинам.

Но стоит ли отправляться на Науру, каждый, конечно, решает сам – из России до острова придётся добираться несколько дней, так как прямого сообщения между нашими странами нет (в аэропорту Науру слишком короткая взлётно-посадочная полоса для крупных воздушных судов).

Растительный и животный мир Науру довольно скуден — почти все виды растений и большинство животных было завезено на остров людьми. Естественными обитателями этой земли являются ящерицы, крабы, некоторые птицы — в том числе редчайшая науруанская тростниковая камышевка (канарейка Науру) и императорский голубь Микронезии. А фрегатов, которые издавна помогали древним науруанцам ловить рыбу, некоторые жители держат как домашних питомцев. Фрегат кстати для науруанцев это не просто птица, а национальный символ государства.

Микронезийский императорский голубь является одной из двух наземных птиц, гнездящихся на Науру, вместе с науруанской тростниковой камышевкой

История острова Науру в последние полтора века представляет из себя захватывающий аттракцион, продемонстрировавший миру важность разумного потребления, дальновидности и необходимости заботы о природе. Хотя бы ради этих важных истин страну действительно стоит увидеть своими глазами.