Это животное ныряет глубже всех

Ученые однажды выяснили, что клюворыл способен погрузиться на рекордную глубину – до 2992 метров. Животное может провести там до 138 минут.

Исследование поведения клюворылов, представителей китообразных, проводили в течение семи месяцев у берегов Калифорнии. Ученым из нескольких американских океанографических организаций удалось поместить датчики на восемь особей. За это время было зафиксировано и проанализировано 3732 погружения.



В среднем клюворылы ныряют на 1400 метров, проводя под водой 65 минут. При этом в ночное время глубина увеличивается. Клюворылы – малоизученный вид китообразных. Известно, что эти млекопитающие вырастают до 5-7 метров и могут весить 2,5 тонны. Они обитают во всех океанах, кроме Северного Ледовитого, вдали от суши, на большой глубине, и заметить их крайне сложно.

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Многие из этих млекопитающих описаны лишь «посмертно» - после того, как их туши были найдены на берегу. Ученые полагают, что клюворылы ныряют так глубоко в поисках пищи, однако на это они должны тратить много энергии.



Кроме того, пока не понятно, каким образом клюворылы справляются с неврологическим синдромом высокого давления, который возникает у млекопитающих при погружениях на глубины от 150 метров и характеризуется судорогами. Результаты таких исследований могут быть полезны не только в морской биологии, но и в медицине.

Анастасия Баринова