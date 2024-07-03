Назван континент, где обитает больше всего разнообразных видов животных

Этим континентом оказалась Южная Америка.
Учёные потратили сотни лет, чтобы собрать воедино все свои знания о существующих в мире видах животных и вычислить так называемые «очаги биоразнообразия» – места с высокой концентрацией биологических видов на площадь поверхности. Большинство из этих очагов находится на континентах с тёплым и влажным климатом.
Южная Америка стала сосредоточением таких очагов биоразнообразия благодаря выигрышному сочетанию тепла и географии, считают учёные. Континент предлагает разные среды обитания для живых существ, которым не нужно конкурировать за ресурсы. Южная Америка является домом и для тропических лесов Амазонки с их четырёхъярусными деревьями, и для горной системой Анды с её разнообразием микроклиматов.
«Там все сочетается, — пояснил Витор Пьячентини, орнитолог из Федерального университета Мату-Гросу в Бразилии, — и именно поэтому там такое биоразнообразие».
Причина высокой концентрации разных видов животных в очагах биоразнообразия связана не только с ними напрямую, но также с растениями и насекомыми, подчеркивают экологи. Для большинства растений и микроорганизмов необходим теплый, влажный климат, где почва легче обогащается питательными веществами. Разнообразие растительной пищи увеличивает численность травоядных существ.
Насекомые, которые не могут самостоятельно регулировать температуру своего тела, тоже чувствуют себя лучше в тёплых условиях. Именно они распространяют пыльцу соцветий, увеличивая ареал прорастания разнообразных растений – но также и сами становятся пищей для некоторых хищников.
Судя по сочетанию всех этих факторов, Южная Америка действительно находится в выигрышной позиции.
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