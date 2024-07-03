Назван континент, где обитает больше всего разнообразных видов животных

Этим континентом оказалась Южная Америка.

Учёные потратили сотни лет, чтобы собрать воедино все свои знания о существующих в мире видах животных и вычислить так называемые «очаги биоразнообразия» – места с высокой концентрацией биологических видов на площадь поверхности. Большинство из этих очагов находится на континентах с тёплым и влажным климатом.

Южная Америка стала сосредоточением таких очагов биоразнообразия благодаря выигрышному сочетанию тепла и географии, считают учёные. Континент предлагает разные среды обитания для живых существ, которым не нужно конкурировать за ресурсы. Южная Америка является домом и для тропических лесов Амазонки с их четырёхъярусными деревьями, и для горной системой Анды с её разнообразием микроклиматов.

«Там все сочетается, — пояснил Витор Пьячентини, орнитолог из Федерального университета Мату-Гросу в Бразилии, — и именно поэтому там такое биоразнообразие».

Причина высокой концентрации разных видов животных в очагах биоразнообразия связана не только с ними напрямую, но также с растениями и насекомыми, подчеркивают экологи. Для большинства растений и микроорганизмов необходим теплый, влажный климат, где почва легче обогащается питательными веществами. Разнообразие растительной пищи увеличивает численность травоядных существ.

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Андский фламинго. Лагуна Эдионда, Боливия Фото: Тарасюк Ольг / фотохостинг Russian Traveler

Насекомые, которые не могут самостоятельно регулировать температуру своего тела, тоже чувствуют себя лучше в тёплых условиях. Именно они распространяют пыльцу соцветий, увеличивая ареал прорастания разнообразных растений – но также и сами становятся пищей для некоторых хищников.

Судя по сочетанию всех этих факторов, Южная Америка действительно находится в выигрышной позиции.