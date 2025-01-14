Названа худшая в мире авиакомпания

Рейтинг самых недобросовестных перевозчиков составила юридическая компания AirHelp, помогающая обрабатывать претензии авиапассажиров.

Первое место среди наихудших авиакомпаний мира занял национальный тунисский перевозчик Tunisair. В основном авиакомпания оперирует внутри страны и на средиземноморском побережье. Самолёты Tunisair на постоянной основе совершают прямые рейсы из столицы Туниса в Болонью, Брюссель, Рим и Франкфурт-на-Майне, а из Парижа и Леона ими можно отправиться на средиземноморский остров Джерба.

Однако из-за недовольства пассажиров качеством обслуживания Tunisair уже второй год подряд завоевывает звание наихудшего перевозчика.

Важно отметить: авиакомпании в рейтинге получали оценки не за состояние самолётов или качество бортового питания, а скорее за их умение (точнее, неумение) урегулировать конфликты с недовольными пассажирами. Последние строчки заняли не те компании, которые, условно, никогда не опаздывают, а те, которые «со скрипом» компенсируют причинённый дискомфорт. В рейтинге юридической компании AirHelp учитывались пунктуальность авиакомпании, качество обслуживания и взаимодействие с недовольными пассажирами, требующими компенсацию в случае задержек.

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Вторую и третью строчку в списке занимают BUZZ (дочерняя компания лоукостера Ryanair) и ещё один тунисский перевозчик NOUVELAIR – пользователи остались недовольны пунктуальностью последнего, но порекомендовали вчитаться в «интересный» журнал авиакомпании на борту.

Вот полный список «наихудших» мировых авиакомпаний: