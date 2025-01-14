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Названа худшая в мире авиакомпания

Названа худшая в мире авиакомпания

Рейтинг самых недобросовестных перевозчиков составила юридическая компания AirHelp, помогающая обрабатывать претензии авиапассажиров.

Первое место среди наихудших авиакомпаний мира занял национальный тунисский перевозчик Tunisair. В основном авиакомпания оперирует внутри страны и на средиземноморском побережье. Самолёты Tunisair на постоянной основе совершают прямые рейсы из столицы Туниса в Болонью, Брюссель, Рим и Франкфурт-на-Майне, а из Парижа и Леона ими можно отправиться на средиземноморский остров Джерба.

Однако из-за недовольства пассажиров качеством обслуживания Tunisair уже второй год подряд завоевывает звание наихудшего перевозчика.

Важно отметить: авиакомпании в рейтинге получали оценки не за состояние самолётов или качество бортового питания, а скорее за их умение (точнее, неумение) урегулировать конфликты с недовольными пассажирами. Последние строчки заняли не те компании, которые, условно, никогда не опаздывают, а те, которые «со скрипом» компенсируют причинённый дискомфорт.  

В рейтинге юридической компании AirHelp учитывались пунктуальность авиакомпании, качество обслуживания и взаимодействие с недовольными пассажирами, требующими компенсацию в случае задержек. 

Вторую и третью строчку в списке занимают BUZZ (дочерняя компания лоукостера Ryanair) и ещё один тунисский перевозчик NOUVELAIR – пользователи остались недовольны пунктуальностью последнего, но порекомендовали вчитаться в «интересный» журнал авиакомпании на борту. 

Вот полный список «наихудших» мировых авиакомпаний:

  1. Tunisair (Тунис)
  2. BUZZ (Польша)
  3. NOUVELAIR (Тунис)
  4. Bulgaria Air (Болгария)
  5. EL AL (Израиль)
  6. Pegasus Airlines (Турция)
  7. IndiGo (Индия)
  8. TAROM (Румыния)
  9. Air Mauritius (Маврикий)
  10. SKY express (Греция)

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