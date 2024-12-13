Названа лучшая порода собак для семей с детьми

Ей оказался веймаранер, или веймарская легавая.

Кинолог Великобритании назвала веймаранера лучшей породой собак для семей с детьми. Об этом сообщает Irish Star.

Веймаранер — легавая, обладающая универсальными охотничьими качествами. По характеру собаки дружелюбны, оптимистичны, чистоплотны и преданны своим хозяевам. При этом они требуют внимания к себе и совершенно не выносят одиночества. Они подойдут семьям, которые любят много гулять и ведут активный образ жизни.

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Почти наравне с веймаранерами Уилл Этертон поставил лабрадоров. И те, и другие собаки умны и преданны — при этом веймаранеры более сильны и выносливы. К тому же их легко дрессировать, они умеют уживаться с другими собаками и отлично ладят с детьми.

Специалист назвал эту породу одной из самых удивительных, с которыми он имел удовольствие работать. Потому, по его словам, она станет идеальным выбором для семей, мечтающих о собаке.