Названа официальная причина смерти знаменитой белухи-«шпиона» Хвалдимира

Животное погибло из-за застрявшей во рту палки.

Полиция Норвегии назвала официальную причину смерти знаменитого кита-белухи Хвалдимира, которого называли «русским шпионом» с момента его появления у берегов Норвегии в 2019 году. Тело морского млекопитающего у берегов Норвегии обнаружили 31 августа. Зоозащитники из организаций OneWhale и NOAH утверждали, что на теле Хвалдимира были видны пулевые отверстия.

Однако полицейские не нашли подтверждений того, что в животное стреляли, и пришли к выводу, что раны не угрожали жизни белухи. По всей видимости, Хвалдимира погубила палка длиной 35 сантиметров и толщиной в три сантиметра, застрявшая у него во рту. Как показало вскрытие, желудок кита был абсолютно пуст.

В норвежской полиции считают, что люди непричастны к гибели Хвалдимира — полный отчет о результатах расследования опубликуют через две недели.

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Впервые необычную белуху заметили рыбаки в Норвегии в 2019 году. Белухи обычно плавают стадами, причем в более северных широтах, и поодиночке их не встретишь, что сразу насторожило прознавших об этом морских биологов. На морском млекопитающем была тугая «упряжка» для камеры, из-за чего возникли домыслы о том, что кит — «российский шпион». СМИ подхватили догадку и прозвали кита «русской белухой-разведчицей». Одно издание нарекло животное Хвáлдимиром: сочетание норвежского слова hval, «кит», и имени российского президента Владимира Путина.

Тогда на ремешке, закрепленном на белухе, заметили обвес для камеры и жетон, на котором было написано по-английски: «Оборудование, Санкт-Петербург». К тому же в Норвежском управлении рыболовства предположили, что кит содержался в неволе некоторое время, так как он не боялся людей и даже возвращал хозяевам упавшие в море предметы.