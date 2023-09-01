Названы лучшие города мира для удаленной работы

Список возглавляет Барселона.

Транснациональная компания IWG, предоставляющая услуги аренды офисных помещений, миниофисов и незакрепленных рабочих мест по всему миру, представила рейтинг лучших городов мира для удаленной работы.

Первое место в списке заняла Барселона. Составители рейтинга описывают испанский город как место, известное своей яркой культурной жизнью и солнечным светом почти круглый год, а также как город, подходящий для тех, кто «ищет идеальное сочетание работы и отдыха».

Компания IWG сравнила 26 городов по всему миру, оценив их по шкале от 1 до 10 по следующим категориям: климат, культура, размещение, транспорт, еда и напитки, счастье, скорость интернета, наличие гибкого рабочего пространства.

«Категории были выбраны с учетом оптимальных условий для работы за рубежом, включая основные требования к жизни. Есть также факторы, которые могут повлиять на производительность, такие как широкополосная связь и наличие гибких рабочих пространств», – Даррен Роджерс, региональный менеджер IWG Singapore.

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IWG также провела опрос среди более чем тысячи удаленных работников, который показал, что 57% из них продлевали отпуска, работая из-за границы.

«Горизонт сегодняшних рабочих больше не ограничивается их собственными странами. Мы увидели, что сотрудники по всему миру действительно ценят возможность продлить свой отпуск, а взамен работодатели тоже получают выгоду от заинтересованных, счастливых и продуктивных команд», – говорит Роджерс.

Исследование показало, что скорость интернета имеет первостепенное значение для удаленных работников, опережая стоимость жизни и погодные условия. По этому показателю наивысший балл (9) получил Сингапур. Следом идут Нью-Йорк (8,5) и Гонконг (8). Однако Барселона со средней арендной платой в 1158 долларов за месяц оказалась выше в общем рейтинге. Для сравнения, самым дорогим городом для жизни оказался Нью-Йорк, где средняя арендная плата составляет 3632 доллара.

Привлекательность Барселоны также заключается в ее «уникальном сочетании солнца, моря, песка и космополитической атмосферы», заявили в IWG. Согласно исследованию, испанский город имеет хорошие оценки по стоимости транспорта и имеет «относительно низкую стоимость жизни» по сравнению с другими популярными европейскими городами. Чашка кофе в Барселоне стоит в среднем 2,68 доллара по сравнению с 4,92 доллара в Лос-Анджелесе и 4,57 доллара в Пекине.

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Второе место в общем рейтинге занимает Торонто, где относительно доступное жилье (1769 долларов в месяц), высокие показатели счастья и «множеством гибких рабочих мест».

«Крупнейший город Канады предлагает разнообразный опыт для работников: более 25% территории города покрыто лесами и 18% отведены под парки, обеспечивая достаточное количество зеленых насаждений для отдыха среди шумной городской среды», – говорится в сообщении IWG.

Замыкает тройку лидеров Пекин, который хорошо показал себя в таких категориях, как культура, проживание и транспортные расходы. В городе насчитывается в общей сложности 1484 галереи и музея, и это второй показатель после Нью-Йорка.

В первую десятку рейтинга также вошли Милан, Нью-Йорк, Рио-де-Жанейро, Амстердам, Париж, Джакарта и Лиссабон.