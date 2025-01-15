Названы пять пород собак для новичков

Но даже их кинолог призвала воспитывать и дрессировать.

Кинолог из США назвала пять пород собак, которые больше всего подойдут для неопытных владельцев. На пост американки, восемь лет дрессирующей собак, обратил внимание таблоид Daily Record.

На первое место Ингрид поставила золотистых ретриверов — они энергичны, но в то же время умны и достаточно спокойны. При этом, отметила кинолог, даже их необходимо воспитывать и дрессировать.

Золотистый ретривер Фото: Unsplash

Второе место в рейтинге специалиста досталось бернским зенненхундам. Эти собаки дружелюбны, активны, отлично ладят с детьми и легко поддаются дрессировке. Но у них есть некоторые «минусы» — например, обильная линька и слюнявость.

Третье место заняли ирландские мягкошерстные пшеничные терьеры, которые подойдут аллергикам (их шерсть считается гипоаллергенной), а также людям с активным образом жизни. А четвертое — пудели, «энергичные и умные собаки».

Реклама

Мягкошерстный пшеничный терьер Фото: Wikimedia Commons

Конечно, в список попали и лабрадоры-ретриверы. Ингрид назвала их преданными, ласковыми и легко обучаемыми животными. При этом специалистка предупредила, что не стоит брать щенков, выведенных для служебной работы, поскольку их поведение может отличаться от обычного.