Названы самые опасные страны мира в 2023 году

Как уверяют эксперты, за последние 15 лет планета стала «менее мирной».

17-е издание ежегодного Глобального индекса мира (GPI), составляемого Институтом экономики и мира, оценивает 163 независимых государства и территории, на которых проживает 99,7 процента населения мира.

Исследование 2023 года показывает, что средний уровень глобального миролюбия понизился на 0,42 процента. Это уже 13-е такое ухудшение за последние 15 лет.

Афганистан назван наименее мирной (и опасной для туристов) страной в мире восьмой год подряд. За ним следуют Йемен, Сирия, Южный Судан, Демократическая Республика Конго, Россия, Украина, Сомали, Судан и Ирак. Гаити, Мали и Израиль стали тремя странами с самым резким ухудшением ситуации.

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Исландия остается самой миролюбивой страной в мире, и эту позицию она занимает с 2008 года. Следом идут Дания, Ирландия, Новая Зеландия, Австрия, Сингапур, Португалия, Словения, Япония и Швейцария. США располагаются довольно низко на шкале миролюбия и находятся на 131-м месте в списке, как и в прошлом году. В докладе говорится, что в США «за последний год произошло небольшое ухудшение миролюбия, что является продолжением тенденции, начавшейся в 2015 году».

GPI использует 23 качественных и количественных показателя и измеряет состояние мира в трех областях: уровень социальной безопасности и защищенности; масштаб продолжающегося внутреннего и международного конфликта; и степень милитаризации.