Названы смертельные ошибки отдыхающих на море

Спасатель рассказал о некоторых серьезных промахах, которые туристы могут совершить во время отдыха на морских курортах.

Сейчас многие российские туристы устремились на зимовку на популярные курорты других стран – считаем нужным вспомнить некоторые правила поведения на воде.

Региональный руководитель британской службы безопасности на море RNLI Крис Казенс ранее рассказал таблоиду The Sun, какие ошибки могут стоить неопытным путешественникам жизни.

В первую очередь, объясняет Казенс, важно помнить о правилах поведения при попадании в отбойное течение – это сильный перпендикулярный от береговой линии поток, часто бурлящий и визуально отличающийся оттенком от остальной поверхности. Подобные потоки довольно распространены на пляжах Таиланда и Бали, часто они возникают около берега, поэтому в случае попадания в отбойное течение важно попробовать встать на дно и идти вброд.

«Если не получается – плывите параллельно берегу, пока не выберетесь из потока, а затем направляйтесь к берегу», — пояснил спасатель.

В случае, если туриста занесло слишком далеко и он чувствует, что его охватывает паника, важно успокоиться и начать контролировать своё дыхание. Паника и любые резкие движения могут быть смертельно опасными – так вы рискуете только потерять силы. Важно откинуть голову назад, опустить уши в воду и постараться расслабиться.

«Используйте руки, чтоб удержаться на плаву, а затем позовите на помощь и плывите к берегу или в безопасное место, если сможете», – напомнил представитель службы безопасности. Казенс считает, что даже в случае сильной усталости и отсутствии веры в спасение важно не сдаваться и «плыть, чтобы выжить».

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Кстати, спасатели также рекомендуют всем любителям морских приключений быть на море «заметными»: надевать яркие купальники, панамки и шапочки для плавания. И, конечно же, не пренебрегать спасательными жилетами.

Другой ключевой ошибкой туристов может стать любовь к нырянию «с разбега» или просто слишком разгоряченными – такие действия увеличивают риск наступления сердечного приступа.

Неуверенным в своих навыках туристам важно оставаться на привычной глубине. Более того, не стоит заходить в воду, даже если вам не нравится что-то просто интуитивно:

«Неважно, насколько в подготовились, насколько вы опытны, последний ли это день отпуска – если вам что-то не нравится, нет ничего глупого в том, чтобы сразу выйти из воды или вовсе в неё не заходить», — советует спасатель.

Недавно мы рассказывали о другом небезызвестном водном феномене — водоворотах — и дали советы, как выжить в случае попадания в смертельно опасную воронку.