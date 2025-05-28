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Названы страны с самыми чистыми пляжами

Названы страны с самыми чистыми пляжами

В лидерах популярная у россиян страна.

Жюри проекта с давней историей Blue Flag («Голубой флаг») выбрали страны с самыми чистыми пляжами по итогам 2025 года. 

Победителем в очередной раз была признана Испания – в стране насчитали целых 642 пляжа, соответствующих высоким экологическим стандартам жюри. Большинство чистых пляжей находятся в Валенсии и Коста-Бланке. 

Всего в мировом рейтинге оценивались пляжи, марины и туристические суда только 51 страны – пляжи России и Беларуси, например, в список включены не были. 

На втором месте по количеству выданных «голубых флагов» оказалась Греция (623 «чистых пляжа» – из них большинство на Крите). Третью строчку заняла популярная у россиян Турция. Одобрение от экологов получили 577 пляжей, в том числе пляжные зоны Антальи, Мугле и Измира. 

Далее по количеству одобренных мест отдыха последовали Италия (487 «голубых» пляжей), Португалия (404) и Франция (388). С полным списком «голубых флагов» можно ознакомиться здесь.

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