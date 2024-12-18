Не в то время, не в том месте: стали известны подробности ареста 11 россиян в Тунисе

Путешественники отправились на экскурсию в селение Хайдра в провинции Кассерин ещё в ноябре, после чего перестали выходить на связь.

Задержанные в Тунисе российские туристы оказались слишком близко к объектам «чувствительной инфраструктуры», находящейся под контролем министерства обороны, объяснили в посольстве РФ.

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Что случилось? 11 туристов из России были задержаны во время посещения развалин крупнейшего античного города Аммедара, которые находятся в селении Хайдра вблизи границы с Алжиром. В стране введён режим чрезвычайного положения в связи с опасностью терактов. Поэтому военные ведомства относятся с особым вниманием к движениям у приграничных территорий, где наблюдается «напряжённая ситуация в связи с присутствием там террористических ячеек».

В посольстве продолжают следить за ситуацией вокруг россиян и их самочувствием: сейчас они находятся в тюрьме Морнагия, печально известной тяжелыми условиями содержания, и ожидают суда. Ранее близкие туристов пожаловались на отсутствие должного питания для задержанных и на то, что им не предоставили переводчика. В посольстве заверили родственников, что вице-консул встретился с задержанными и не получил от них жалоб на условия содержания или на какую-либо дискриминацию по отношению к ним.

«Самочувствие россиян удовлетворительное», – отметили в посольстве.