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Небо Пакистана закрыто. Что изменится для российских путешественников?

Небо Пакистана закрыто. Что изменится для российских путешественников?

Обострение геополитической ситуации в регионе привело к закрытию воздушного пространства над Пакистаном.

Теперь пассажиры «Аэрофлота» будут добираться до Южной и Юго-Восточной Азии на несколько часов дольше. В авиакомпании заявили, что из-за закрытия воздушного пространства над Пакистаном рейсы из Москвы в этом направлении будут летать «в обход».

Речь идёт о рейсах «Аэрофлота» в Индию, Таиланд, на Шри-Ланку, Мальдивы и Сейшелы. Новые маршруты станут длиннее на 1-2 часа в зависимости от конечного пункта. 

За последние сутки несколько рейсов в направлении Южной Азии пришлось развернуть или экстренно посадить в других воздушных гаванях на пути следования для дозаправки. Так, пилоты рейса SU232 Москва – Нью-Дели были вынуждены сесть в Ташкенте, чтобы пополнить бак и продолжить путь в обход закрытой зоны. В пресс-службе перевозчика отметили, что все пассажиры задержанных рейсов получат необходимое обслуживание.

Позже издание Dawn сообщило со ссылкой на представителя пакистанской авиакомпании PIA Абдулла Хафиз Хан, что ограничения на полеты через воздушное пространство страны были сняты. По сообщениям источников в аэропортах, крупнейшие воздушные гавани страны уже возобновили свою работу. Изначально закрытие неба планировалось на 48 часов, начиная с ночи 7 мая.

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