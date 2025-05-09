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Неизвестный хищник в Индии напал на 17 человек

Неизвестный хищник в Индии напал на 17 человек

Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

В индийской деревне Лимбаи ночью 5 мая неизвестный хищник атаковал 17 человек, отдыхавших на свежем воздухе из-за сильной жары. Пострадавших доставили в больницы, трое находятся в тяжелом состоянии. Среди жертв — пожилая женщина с переломанной челюстью, ее жизни ничего не угрожает.

После осмотра специалисты пришли к выводу, что зверь мог страдать бешенством. Жители деревни не узнали нападавшего по фотографиям различных хищников, поэтому пока предполагают, что это была больная собака. Местность усиленно патрулируется, установлены капканы.

Ранее сообщалось, что в округе Газиабад (штат Уттар-Прадеш, Индия) заседание прервалось после того, как дикий леопард ворвался в здание суда и ранил несколько человек.

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