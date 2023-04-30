Необитаемый остров у побережья Шотландии выставлен на продажу за 190 тысяч долларов

Если вы когда-нибудь мечтали сбежать от рутины повседневной жизни и отправиться на отдаленный остров, где нет других жителей, то остров – это ваш шанс!

Остров Барлокко, расположенный недалеко от южного побережья Шотландии, выставлен на продажу по цене 150 000 фунтов стерлингов (190 000 долларов США).

«Собственный остров, где вы можете избежать шума и суеты повседневной жизни и насладиться тишиной и покоем среди самых красивых пейзажей», – говорит Аарон Эдгар, агент из Galbraith Group.

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Ближайший город находится примерно в 10 километрах, а ближайшая железнодорожная станция – Дамфрис – в часе езды на автобусе от города. Лондон и Эдинбург находятся на расстоянии около 560 и 160 километров, соответственно.

С пышной зеленой травой и скалами, простирающимися к морю, остров занимает площадь около 10 гектаров, но на нем нет никаких построек, только заливной пруд, обеспечивающий водой домашний скот и диких животных в зимние месяцы.

Согласно заявлению Galbraith Group, никто никогда не обращался за разрешением на строительство на острове, поэтому покупатель должен будет проработать этот вопрос с местными властями.

Во время отлива до острова можно добраться пешком, на тракторе или квадроцикле. В остальное время есть галечный пляж, где можно поставить лодки.

Остров Барлокко Фото: Galbraith Group

Сообщается, что остров является убежищем для многих видов животных, включая морских чаек (Larus marinus), и редких растений, таких как каменная морская лаванда (Limonium binervosum) и кокушник длиннорогий (Gymnadenia conopsea).

Агент ожидает большого интереса к этому миниатюрному королевству. «Мы стали свидетелями высокого спроса со стороны внутренних и международных сторон на целые частные острова, продав несколько из них в Шотландии», – сказал Эдгар.