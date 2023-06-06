Непальский шерпа спас альпиниста в «зоне смерти» на Эвересте

Это была уникальная спасательная операция.

30-летний шерпа Гелье вел китайского клиента на вершину Эвереста, когда увидел малайзийского альпиниста, цепляющегося за веревку и дрожащего от сильного холода в районе, известном как зона смерти: высота там более 7000 метров, где человеческий организм уже не восстанавливается.

В итоге Гелье решил спасти его, рискуя собственным здоровьем: он тащил альпиниста на 600 метров вниз до Южного седла в течение примерно шесть часов, там к нему присоединился другой шерпа – Нима Таши.

«Мы заворачивали альпиниста в спальник, волокли его по снегу или по очереди несли на спине в третий лагерь», – рассказал Гелье.

Из третьего лагеря, который находится на высоте 7162 метра, малазийского альпиниста эвакуировали с помощью вертолета.

«Спасать альпинистов на такой высоте практически невозможно. Это очень сложная операция», – заявил сотрудник департамента туризма Непала Бигян Коирала.

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Шерпы принимают участие в восхождениях на горные вершины, где они практически незаменимы в качестве высокогорных носильщиков-проводников.

Гелье сказал, что убедил своего китайского клиента отказаться от попытки восхождения и спуститься с горы, сказав, что для него важно спасти другого альпиниста.

Таши Лакпа, шерпа из компании Seven Summit Treks, которая обеспечивала логистику малайзийскому альпинисту, отказался назвать его имя, сославшись на конфиденциальность своего клиента. На прошлой неделе альпиниста отправили в Малайзию.