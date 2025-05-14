Никаких слонов дома: каких животных официально запретили держать россиянам

Список животных, которых нельзя содержать, утвердило правительство.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил новый список животных, запрещенных к содержанию в домах и квартирах, — туда входит 121 вид. Документ размещен на портале правовой информации.

В перечень включены животные, представляющие опасность для человека или сложные для содержания в неволе. Запрет охватывает крупных хищников (львов, тигров, леопардов), слонов, носорогов, бегемотов, гиен, приматов, дикобразов, волков, лисиц, медведей, а также ряд рептилий, птиц, рыб, земноводных и паукообразных.

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В список также вошли крокодилы, ядовитые и крупные змеи (кобры, мамбы, питоны), комодские вараны, черепахи с панцирем более 30 см, акулы, скаты, мурены, электрические угри, киты, тюлени, моржи и ламантины. Среди птиц ограничения коснулись страусов, пингвинов, сов, журавлей и фламинго. Запрещено содержать ядовитых пауков (например, черную вдову), скорпионов и некоторых древесных лягушек.

Исключения предусмотрены для зоопарков, цирков, океанариумов и дельфинариев с соответствующими лицензиями. Запрет начнет действовать с 1 сентября 2025 года.

Адвокат Шон Бетрозов рассказал Russian Traveler, что за нарушение запрета предусмотрена административная ответственность по статье 8.52 КоАП РФ:

граждане: штраф от 1 500 до 3 000 рублей;

должностные лица: от 5 000 до 15 000 рублей;

юридические лица: от 15 000 до 30 000 рублей.

Если в результате нарушения был причинён вред жизни, здоровью или имуществу, размеры штрафов увеличиваются до 30 000 рублей для граждан и до 200 000 рублей для юридических лиц. При тяжких последствиях может наступить уголовная ответственность, в том числе по статьям о причинении вреда по неосторожности.

«Запрещённые к домашнему содержанию животные после изъятия передаются в зоопарки, приюты, научные или реабилитационные центры. Однако в России пока недостаточно учреждений, способных принять всех конфискованных питомцев и обеспечить им надлежащие условия. В связи с этим Минприроды и Росприроднадзор разрабатывают порядок передачи животных, а также план по расширению сети специализированных центров. До сентября 2025 года владельцам даётся возможность добровольно передать их», — пояснил юрист.