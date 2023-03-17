Nike и Puma прекращают делать футбольные бутсы из кожи кенгуру

Ее заменит запатентованный синтетический материал.

Спортивные бренды Nike и Puma перестанут использовать кожу кенгуру для производства футбольных бутс. Первой об этом заявила компания Puma, а две недели спустя аналогичное заявление сделали и в компании Nike — там отказываются от использования кенгуриной кожи в линии футбольных бутс Tiempo. Nike прекратила сотрудничество со своим единственным поставщиком кожи кенгуру: ее в продукции спортивного бренда заменит запатентованный синтетический материал.

В начале 2023 года в штате Орегон (США) приняли закон, который вскоре запретит продажу любых частей кенгуру или продукции на их основе. Штаб-квартира Nike расположена в этом штате — в городе Бивертон. Поэтому новый закон мог сыграть важную роль в решении, которое принял спортивный бренд.

Кожа кенгуру — распространенный материал для футбольных бутс, используемый в таких топовых моделях, как Nike Tiempo 9 Elite, Adidas Predator Pulse и Puma KING.

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У Австралии сложные взаимоотношения со своим национальным символом. С одной стороны, кенгуру – одно из самых популярных и харизматичных животных на планете. Эти прыгуны – живое воплощение уникального биоразнообразия страны. Их изображения украшают герб, банкноты, спортивную форму, их силуэты можно увидеть на самолетах и морских судах.

Впрочем, все далеко не так однозначно. Согласно официальной статистике, кенгуру в Австралии более чем вдвое превосходят по численности людей – немудрено, что многие местные жители видят в них вредителей. Как заявляют фермеры и скотоводы, кенгуру – а их в стране около 50 миллионов – уничтожают посевы и конкурируют с домашним скотом за скудные ресурсы.

Кожа кенгуру идет в производство сувениров и других изделий, а мясо используется в пищу, при этом из-за своей низкой жирности оно считается более полезным для здоровья. Раньше в Австралии уже разрешали массовый отстрел кенгуру, оправдывая это гуманными соображениями. Как считают многие эксперты, в отсутствие традиционных хищников – динго, а также охотников-аборигенов отстреливать кенгуру необходимо для экологического баланса. Конкурируя за ресурсы, многие кенгуру погибают от голода, а из-за нехватки пищи они активно осваивают новые территории, но осторожности не проявляют и выскакивают на дорогу даже в тех местах, где раньше их не видели. Рейнджеры даже фиксировали рекордный рост ДТП с участием кенгуру.

Ранее сообщалось, что в городе Редмонд (Западная Австралия) дикий кенгуру убил 77-летнего мужчину, который решил приручить животное и сделать его своим питомцем.