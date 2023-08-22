Он занял 44 место в рейтинге международного сервиса Numbeo.

Нижний Новгород обошел Лондон, Рим и Париж по качеству жизни среди городов Европы. Он занял 44 место в рейтинге международного сервиса Numbeo, опубликованном на сайте сервиса.

Ежегодный рейтинг составили в августе 2023 года. В нем учитывались такие показатели, как индекс качества жизни, здравоохранения, безопасности, покупательной способности, соотношения цены недвижимости к доходу людей, времени в пробках, загрязнения окружающей среды и климата.

Первое место в этом году заняла Гаага. Она набрала 215,9 баллов: особенно высоким был индекс покупательной способности (123,3), безопасности (79,4) и здравоохранения (79,9). На второй строчке оказался Роттердам (205,3 балла), а на третьей — Люксембург (200,4). Замкнули пятерку Валенсия (196,9) и Амстердам (194,4 балла).

Нижний Новгород Фото: Артём Мирный / Artyom Mirniy

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Первым из российских городов, попавших в список, оказался Нижний Новгород (индекс — 139,9). Он занял 44 место в рейтинге, тем самым обогнав Лондон (53 место, 126,7 балла), Париж (55 место, 125,1 балла) и Рим (59 место, 120,4 балла). Москве, к слову, досталось 58 место: она получила 120,5 балла и оказалась между Минском (57 место, 120,8 балла) и Римом.

Также из российских городов в рейтинг попали Санкт-Петербург (64 место, 106,9 балла), Екатеринбург и Новосибирск. Уральский и сибирский «миллионники» стали заключительными в списке и заняли предпоследнее 71 и последнее 72 места со своими 93,3 и 84,8 балла.