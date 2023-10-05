Нобелевская премия по литературе досталась норвежскому писателю Юну Фоссе

Драматург стал лауреатом награды «за новаторские пьесы и прозу, которые дают голос невыразимому».

Писатель Юн Фоссе родился в норвежском Хёугесунне в 1959 году. Его творчество, охватывающее самые разные жанры, включает множество пьес, романов, поэтических сборников, эссе, детских книг и переводов. Хотя сегодня он является одним из самых популярных драматургов в мире, его проза тоже приобретает всё большую известность.

Дебютный роман Фоссе «Раудт», вышедший в 1983 году – столь же бунтарский, сколь и эмоционально грубый – затронул тему самоубийства и во многом задал тон его более поздним работам, говорится в пресс-релизе Нобелевской премии.

Европа открыла для ебя Фоссе как драматурга после постановки Клода Режи в Париже в 1999 году его пьесы «Кто-то собирается прийти». Эксперты отмечают, что «в своем радикальном сокращении языка и драматического действия он выражает самые сильные человеческие эмоции тревоги и бессилия в самых простых повседневных терминах. Именно благодаря этой способности вызывать у человека потерю ориентации и тому, как это парадоксально может обеспечить доступ к более глубокому опыту, близкому к божественному, его стали считать главным новатором в современном театре».

Фото: Citáty slavných osobností

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Работы Фоссе отмечены многочисленными международными премиями по литературе. В частности, в 1995 году писатель удостоился Международной премии Ибсена за пьесу «Имя», в 2010 году снова был отмечен этой премией. В 2015 году получил одну из самых престижных наград Скандинавии – литературную премию Северного совета – за трилогию «Бодрствование» (2007), «Сны Олава» (2012) и «Усталость» (2014).

В 2022 году роман «Новое имя: септология VI-VII» вошел в шорт-лист Международной Букеровской премии. Книга также стала финалистом американской премии Национального круга книжных критиков 2023 года в области художественной литературы.

Нобелевская премия к этому моменту 4 октября лауреатами Нобелевской премии по химии стали советский и российский ученый Алексей Екимов, а также американцы Мунги Мавенди и Луи Брюс за открытие и синтез квантовых точек. 3 октября объявили лауреатов Нобелевской премии по физике. Победителями стали Пьер Агостини, Ференц Крауш и Анн Л'Юилье. Премия присуждена «за экспериментальные методы генерации аттосекундных импульсов света для изучения динамики электронов в веществе». 2 октября Нобелевский комитет Каролинского института Стокгольма объявил имена лауреатов Нобелевской премии по физиологии и медицине. Обладателями награды стали Каталин Карико и Дрю Вайсман «за исследования, которые легли в основу разработки мРНК-вакцин против COVID-19». 6 октября объявят лауреата Нобелевской премии мира. Премии будут вручаться на официальной церемонии в Стокгольме 10 декабря.