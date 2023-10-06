Нобелевскую премию мира вручили за борьбу против угнетения женщин в Иране

Лауреатом стала Наргес Мохаммади.

Норвежский Нобелевский комитет принял решение присудить Нобелевскую премию мира 2023 года Наргес Мохаммади за ее борьбу против угнетения женщин в Иране и борьбу за продвижение прав человека и всеобщей свободы.

Ее отважная борьба стоила ей огромных личных потерь. В общей сложности власти арестовывали ее 13 раз, пять раз осуждали и приговорили в общей сложности к 31 году тюремного заключения и 154 ударам плетью, говорится в заявлении Нобелевского комитета. В настоящее время Мохаммади все еще находится в тюрьме.

С чего все началось В сентябре 2022 года молодая курдская девушка Махса (Джина) Амини была убита, находясь под стражей иранской полиции нравов. Ее убийство спровоцировало крупнейшие политические демонстрации против теократического режима Ирана с момента его прихода к власти в 1979 году.

Под лозунгом «Женщина – Жизнь – Свобода» сотни тысяч иранцев приняли участие в мирных протестах против жестокости властей и притеснения женщин. Режим жестко расправился с протестами: более 500 демонстрантов были убиты. Тысячи людей получили ранения, в том числе многих ослепили резиновыми пулями, выпущенными полицией. По меньшей мере 20 000 человек были арестованы и содержались под стражей.

Активное участие в протестах приняла Наргес Мохаммади. В 1990-х годах, будучи молодой студенткой-физиком, Наргес уже зарекомендовала себя как защитница равенства и прав женщин. После окончания учебы она работала инженером, а также обозревателем в различных газетах. В 2003 году она стала сотрудничать с Центром защитников прав человека в Тегеране, организацией, основанной лауреатом Нобелевской премии мира Ширин Эбади. В 2011 году Мохаммади была впервые арестована и приговорена к многолетнему тюремному заключению за усилия по оказанию помощи заключенным активистам и их семьям.

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Два года спустя, после освобождения под залог, Наргес Мохаммади погрузилась в кампанию против применения смертной казни. Иран уже давно входит в число стран, где ежегодно казнят наибольшую долю жителей. Только с января 2022 года в Иране к смертной казни были приговорены более 860 человек.

Активная борьба против смертной казни привела к повторному аресту Мохаммади в 2015 году. По возвращении в тюрьму она начала выступать против систематического применения режимом пыток и сексуального насилия в отношении политических заключенных, особенно женщин.

О прошлогодней волне протестов стало известно политзаключенным, содержащимся в печально известной тюрьме Эвин в Тегеране. И снова Мохаммади взяла на себя лидерство. Находясь в тюрьме, она выражала поддержку демонстрантам и организовывала акции солидарности среди сокамерников. В ответ тюремные власти ввели еще более строгие условия.

Мохаммади запретили звонить и принимать посетителей. Тем не менее ей удалось отправить статью в газету New York Times, которая была опубликована в годовщину убийства Махсы Амини. Послание гласило: «Чем больше нас запирают, тем сильнее мы становимся».

5 октября Нобелевским лауреатом по литературе стал норвежский драматург и писатель Юн Фоссе. 4 октября лауреатами Нобелевской премии по химии стали советский и российский ученый Алексей Екимов, а также американцы Мунги Мавенди и Луи Брюс за открытие и синтез квантовых точек. 3 октября объявили лауреатов Нобелевской премии по физике. Победителями стали Пьер Агостини, Ференц Крауш и Анн Л'Юилье. Премия присуждена «за экспериментальные методы генерации аттосекундных импульсов света для изучения динамики электронов в веществе». 2 октября Нобелевский комитет Каролинского института Стокгольма объявил имена лауреатов Нобелевской премии по физиологии и медицине. Обладателями награды стали Каталин Карико и Дрю Вайсман «за исследования, которые легли в основу разработки мРНК-вакцин против COVID-19». Премии будут вручаться на официальной церемонии в Стокгольме 10 декабря.