Норвегия захотела сэкономить на съеденном оленями российском мхе

Россия требовала от Норвегии компенсации за мох, которым питались зашедшие на территорию страны норвежские олени. Но выплаты за съеденную животными растительность попросили снизить в сотни раз.

Ранее сообщалось, что в Норвегии убили тех оленей, которые пересекли границу в поисках лучших пастбищ, провели некоторое время в России, а затем вернулись домой. Но у этой истории есть продолжение.

Представители российского природного заповедника «Пасвик» (Мурманская область) и управления оленеводства губернии Тромса и Финнмарка директората сельского хозяйства Норвегии провели рабочую встречу по поводу возмещения России ущерба, нанесенного норвежскими оленями. Животные пересекали границу и паслись в «Пасвике» не только в 2023 году, а делали это с 2019 года.

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Ранее Россия направила Норвегии два иска о компенсации. В одном из них содержалось требование о выплате почти 50 тысяч крон (444 тысячи рублей) за каждого оленя, который зашел на территорию «Пасвика». Во втором иске содержалось требование о единовременной выплате в размере 47 миллионов крон (417,2 миллиона рублей) за все дни, когда олени паслись в нацпарке.

Однако в Норвегии заявили о готовности выплатить лишь 50 тысяч крон (459 тысяч рублей), по правилам старого образца – «за ущерб, причиненный 40 оленями в течение 65 дней пребывания в российском заповеднике в 2023 году». При этом, как отметили представители заповедника, норвежцы признали высокую ценность «Пасвика» как особо охраняемой природной территории и готова выплатить предложенную сумму (50 тысяч крон вместо 47 миллионов) в пятикратном размере.

Как ожидается, окончательно вопрос о возмещении убытков будет решен на двух следующих встречах, которые запланированы на 2023-2024 годы.