Норвежский круизный лайнер отправили на карантин из-за вспышки холеры на борту

О серьезно пострадавших от инфекции не сообщается.
Судно Dawn находилось в 12-дневном маршруте из Кейптауна в Порт-Луи, который начался 13 февраля, когда на борту началась, предположительно, вспышка холеры.
«Во время путешествия норвежского Dawn 13 февраля 2024 года в Южную Африку у небольшого числа гостей наблюдались легкие симптомы заболевания, связанного с желудком. По возвращении судна в Порт-Луи, Маврикий, руководство судна встретилось с местными властями, чтобы подтвердить меры предосторожности и действия, принимаемые для обеспечения благополучия всех на борту», – говорится в заявлении представителя круизной компании Norge.
Из-за того, что местные власти потребовали дополнительных тестов перед разрешением на въезд, правительство Маврикия отложило высадку для текущего круиза и посадку в следующий круиз на два дня.
«Мы усилили наши санитарные процедуры на борту корабля как часть наших обычных мер по обеспечению безопасной среды для всех на борту и продолжим принимать все необходимые меры для защиты наших гостей, экипажа и пунктов назначения, которые мы посещаем», – говорится в сообщении Norge.
Компания Norge предоставила будущим гостям бесплатное проживание в отеле до тех пор, пока они не смогут подняться на борт, а также помогает нынешним гостям на судне с организацией дальнейшей поездки.
Холера – это острая кишечная, антропонозная инфекция, вызываемая бактериями вида Vibrio cholerae. Характеризуется фекально-оральным механизмом заражения, поражением тонкого кишечника, водянистой диареей, рвотой, быстрой потерей организмом жидкости и электролитов с развитием различной степени обезвоживания вплоть до гиповолемического шока и смерти. Холера относится к особо опасным инфекциям.
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