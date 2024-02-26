Норвежский круизный лайнер отправили на карантин из-за вспышки холеры на борту

О серьезно пострадавших от инфекции не сообщается.

Судно Dawn находилось в 12-дневном маршруте из Кейптауна в Порт-Луи, который начался 13 февраля, когда на борту началась, предположительно, вспышка холеры.

«Во время путешествия норвежского Dawn 13 февраля 2024 года в Южную Африку у небольшого числа гостей наблюдались легкие симптомы заболевания, связанного с желудком. По возвращении судна в Порт-Луи, Маврикий, руководство судна встретилось с местными властями, чтобы подтвердить меры предосторожности и действия, принимаемые для обеспечения благополучия всех на борту», – говорится в заявлении представителя круизной компании Norge.

Из-за того, что местные власти потребовали дополнительных тестов перед разрешением на въезд, правительство Маврикия отложило высадку для текущего круиза и посадку в следующий круиз на два дня.

«Мы усилили наши санитарные процедуры на борту корабля как часть наших обычных мер по обеспечению безопасной среды для всех на борту и продолжим принимать все необходимые меры для защиты наших гостей, экипажа и пунктов назначения, которые мы посещаем», – говорится в сообщении Norge.

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Компания Norge предоставила будущим гостям бесплатное проживание в отеле до тех пор, пока они не смогут подняться на борт, а также помогает нынешним гостям на судне с организацией дальнейшей поездки.