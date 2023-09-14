Носорог убил смотрительницу зоопарка в Австралии

Женщина пыталась намазать его средством от насекомых.
В Австралии носорог убил смотрительницу зоопарка. Это произошло, когда женщина пыталась намазать животное мазью от насекомых, пишет портал OE24.
Трагедия произошла в городе Зальцбурге. Как рассказала директор зоопарка Сабина Гребнер, 33-летняя смотрительница решила обработать носорога специальной мазью, чтобы отпугнуть насекомых, но тот пришел в бешенство. Носорог весом почти в две тонны набросился на девушку и нанес ей смертельные травмы.
На помощь коллеге попытался прийти другой смотритель, но животное напало и на него. Мужчину госпитализировали с травмами.
В зоопарке начали проверку, его на время закрыли для посещений. Дальнейшая судьба носорога неизвестна: сообщается лишь, что он прожил там 14 лет и был привезен из Африки.
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