Новая экспедиция Федора Конюхова – одиночное плавание по Охотскому морю

О новой экспедиции сообщила пресс-служба сахалинского правительства.

Ожидается, что экспедиция Конюхова, которая пройдет в районе Курильских островов, продлится от конца июня до начала сентября. За это время он планирует пройти расстояние в 3 тысячи километров, путешествие займет около двух месяцев. Конюхов пройдет по местам, где происходили важные исторические события и завершилась Вторая мировая война.

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Никогда раньше не был в тех местах, где будет проложен путь. Поэтому особенно интересно их посетить, тем более по такому важному поводу. Эта миссия для меня будет особенной, – Федор Конюхов.

Последнее путешествие Конюхова: в 2024 году, в феврале, исследователь в союзе с Иваном Молчановым, предпринимателем из Приморья, осуществил переход через Объединенные Арабские Эмираты (используя верблюдов в качестве средства передвижения).