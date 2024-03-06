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Птичий фототурнир – результаты!

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Новая номинация в книжной премии «Ясная поляна»

Фото: MediaWiki

Ее задача – разнообразить круг произведений, которые рассматривают жюри премии, по-возможности, уделить больше внимания книгам для молодой читательской аудитории от 16 до 30 лет.

Международная премия «Ясная поляна» появилась еще 2003 году благодаря коалиции Музея-усадьбы Льва Николаевича Толстого и компания Samsung Electronics. Жюри возглавляет Владимир Ильич Толстой – праправнук писателя. В разные годы среди номинантов были широко известные сейчас: Евгений Водолазкин, Ольга Славникова, Мария Степанова или, например, Роман Сенчин.

Номинаций традиционно четыре — «современная русская проза», «иностранная литература», «пропущенные шедевры», «личность», плюс специальный приз компании Samsung — «Выбор читателей».

Но в этом году появится еще одна номинация — «Молодость». В ней будут отмечены произведения современных авторов на русском языке, которые посвящены теме взросления, отношений с родителями и семьей, вопросам дружбы, любви, в общем, всему тому, что окружает молодых людей, которые только вступают во взрослую жизнь.

«Новая номинация особенно символична: немногие знают, что по изначальному замыслу Толстого трилогия о взрослении «Детство. Отрочество. Юность» должна была стать тетраптихом. Толстой планировал написать еще одну часть – “Молодость”, и назвать свое произведение “Четыре эпохи развития”»

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