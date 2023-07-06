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Новая Зеландия – первая страна на планете, где запретиили одноразовые пакеты

Фото: Photo Illustration / Nik Dirga

Помимо пакетов, запретили одноразовые тарелки.

Новая Зеландия – первая страна в мире, которая запретила одноразовые пакеты для продуктов в супермаркетах. Запрет официально вступил в силу 1 июля. Сообщается, что покупателей попросят приносить с собой многоразовые сумки для фруктов и овощей.

Министр окружающей среды Новой Зеландии Джеймс Палмер сообщает, что из-за нового запрета каждый год из обращения будут изымать 150 миллионов пластиковых пакетов для продуктов.

«Это где-то 17 000 пластиковых пакетов каждый час», – Джеймс Палмер.

Страны по всему миру постепенно отказываются от одноразовых пластиковых пакетов – либо взимая плату за их использование, либо запрещая их продажу в магазинах. Через Ассамблею Организации Объединенных Наций по окружающей среде представители 175 стран работают над созданием международного плана по прекращению пластикового загрязнения.

Запрет на пакеты с продуктами – не единственное новое ограничение на пластик, вступающее в силу в Новой Зеландии. В стране также запрещено производство, продажа и распространение одноразовых тарелок и столовых приборов.

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