Новинки месяца: крем, кашемир, украшения

Интересные новинки на которые стоит обратить внимание.

Кашемир и Шелк

Когда долгие весенние выходные, наконец, наступают, хочется забыть об офисе и делах, дресс-коде и жестких рамках в одежде. А вздохнуть полной грудью желательно в чем-то и удобном, и стильном, будь то неспешные экскурсии по новому городу, или пикник на природе. Такие образы можно найти в «Кашемир и Шелк»: именно эта компания почти 30 лет назад впервые привезла в Россию итальянские премиальные бренды с акцентом на расслабленную стилистику кэжуал.

Что там в коллекциях? Льняные костюмы и шляпы Peserico, непродуваемые ветровки Herno, яркие шорты Ereda, женственные платья-сарафаны Rosso 35, летящие туники Agnona, комфортные кроссовки Santoni и Henry Beguelin, вместительные сумки Zanellato – в магазинах можно легко собрать готовый look и весеннюю «капсулу» из самых стильных новинок Европы.

Средства от солнца

Реклама

Солнцезащитный крем Bronzeada SPF50 Librederm — против пигментных пятен. Это средство надежно защищает кожу, предрасположенную к образованию веснушек и пигментных пятен, от негативного воздействия UVA и UVB лучей и предотвращает преждевременное старение. Крем обогащён витамином Е, бисабололом, маслами арганы и жожоба, которые интенсивно увлажняют, питают, разглаживают и успокаивают кожу, оказывают антивозрастной эффект и обеспечивают антиоксидантную защиту. Клинически подтвержденный SPF 50 в креме - водостойкий, подходит для чувствительной кожи.

Еще одно средство — солнцезащитный стик для губ и лица SPF 50+ Bronzeada SPORT Librederm эффективно защищает самые уязвимые части лица (губы, скулы, нос, уши), а также родинки и татуировки. Идеально во время активного отдыха, занятий спортом и путешествий в любое время года.

Новая коллекция Everyday Diamonds

Коллекция Everyday Diamonds от Алькор. Вдохновленные сдержанным минимализмом изделия не перегружают образ лишними деталями и акцентируют внимание на женщине – главной героине своей личной истории. Тонкие линии из белого и красного золота мягко обрамляют камни, подчеркивая их природное сияние и чистоту. Такие украшения дают женщине возможность выглядеть уместно в любой ситуации и не тратить драгоценные минуты на поиск аксессуаров, сочетающихся между собой.