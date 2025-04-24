Новинки техники: три полезных гаджета для дома и сада

Производители бытовой электроники регулярно радуют нас своими инновациями. Сегодня мы рассмотрим три интересные новинки, которые способны сделать нашу жизнь еще более комфортной.
Вертикальный пылесос
Dreame H12 Pro FlexReach — новый моющий пылесос, который справляется с уборкой даже в самых труднодоступных местах. Благодаря раскладной рукоятке на 180° и тонкой насадке, он легко проникает под мебель, обеспечивая чистоту без лишних усилий. Мощность всасывания 18 000 Па позволяет удалять любые загрязнения: от просыпанных круп до грязи с обуви. Режимы сухой и влажной уборки делают его универсальным помощником.
В режиме влажной уборки грязная вода моментально удаляется с валика, поддерживая его чистоту для идеального результата. Станция самоочистки промывает валик горячей водой (90 °C), эффективно удаляя жир и грязь с пола, а сушка горячим воздухом (5 или 30 минут) предотвращает появление неприятных запахов.
Технология TangleCut с эластичным скребком и лезвиями исключает наматывание волос и шерсти на валик, а алгоритм очистки на станции удаляет их в резервуар. Ёмкая батарея обеспечивает до 50 минут работы, покрывая до 300 м². Интеллектуальный режим автоматически регулирует мощность для экономии энергии.
Dreame H12 Pro FlexReach доступен с 15 апреля на сайте Dreame и в магазинах «М.Видео», «Ситилинк», DNS, «Технопарк», «Всесмарт». Рекомендованная цена — 47 990 рублей, но до 28 апреля действует промо-цена — 40 990 рублей.
Мойка высокого давления
С приходом весны каждый дачник задумывается о том, как привести участок в порядок после зимы, и здесь незаменимым помощником станет мойка высокого давления. Greenworks GHP2000 — мощное и практичное устройство, которое справится не только с мойкой автомобиля или мотоцикла, но и поможет очистить садовые дорожки, террасу, забор и даже фасад дома.
Модель оснащена надежным двигателем на 1800 Вт, обеспечивающим давление до 140 бар и производительность 360 л/час, что позволяет легко удалять даже въевшуюся грязь. Алюминиевая помпа с поршнем из нержавеющей стали гарантирует долговечность, а система безопасности с автоматическим перепускным клапаном и функцией «FullStop» делает использование еще удобнее — двигатель отключается при отпускании курка, экономя электроэнергию и ресурс устройства.
В комплекте идут пистолет-распылитель с удлинителем, универсальная и турбо-насадки, позволяющие адаптировать мойку под разные задачи. Благодаря классу защиты IPX5-S1 и возможности забора воды не только из водопровода, но и из бочки или другой емкости, Greenworks GHP2000 станет отличным выбором для дачи. Это надежная и производительная техника для тех, кто ценит качество и удобство в уходе за домом и автомобилем.
Умный настенный выключатель с дисплеем
Весна — идеальное время для обновлений, в том числе и в системе умного дома. Один из самых практичных гаджетов сезона — Aqara Display Switch V1 EU. Этот настенный выключатель оснащён 2,08-дюймовым LCD-дисплеем и двумя физическими кнопками, что делает его удобным решением для управления освещением и другими устройствами. Благодаря экрану с возможностью отображения настраиваемого текста и значков стало проще распознавать функции каждой кнопки.
Помимо основной функции, устройство работает как Zigbee-ретранслятор, усиливая стабильность связи между всеми умными устройствами в локальной сети. Полная совместимость с Apple Home и другими популярными экосистемами делает его универсальным инструментом для настройки и автоматизации дома.
Aqara Display Switch V1 EU легко интегрируется в повседневные сценарии и автоматизации.
Например, при активации режима «Выход из дома» одним нажатием выключаются все светильники, а шторы автоматически закрываются — удобно и экономит время. А ночью устройство реагирует на приближение человека, включая светодиодную ленту T1, что обеспечивает безопасное и комфортное перемещение по дому без лишнего освещения.