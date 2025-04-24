Новинки техники: три полезных гаджета для дома и сада

Производители бытовой электроники регулярно радуют нас своими инновациями. Сегодня мы рассмотрим три интересные новинки, которые способны сделать нашу жизнь еще более комфортной.

Вертикальный пылесос

Вертикальный моющий пылесос Dreame H12 Pro FlexReach

Dreame H12 Pro FlexReach — новый моющий пылесос, который справляется с уборкой даже в самых труднодоступных местах. Благодаря раскладной рукоятке на 180° и тонкой насадке, он легко проникает под мебель, обеспечивая чистоту без лишних усилий. Мощность всасывания 18 000 Па позволяет удалять любые загрязнения: от просыпанных круп до грязи с обуви. Режимы сухой и влажной уборки делают его универсальным помощником.

В режиме влажной уборки грязная вода моментально удаляется с валика, поддерживая его чистоту для идеального результата. Станция самоочистки промывает валик горячей водой (90 °C), эффективно удаляя жир и грязь с пола, а сушка горячим воздухом (5 или 30 минут) предотвращает появление неприятных запахов.

Технология TangleCut с эластичным скребком и лезвиями исключает наматывание волос и шерсти на валик, а алгоритм очистки на станции удаляет их в резервуар. Ёмкая батарея обеспечивает до 50 минут работы, покрывая до 300 м². Интеллектуальный режим автоматически регулирует мощность для экономии энергии.

Dreame H12 Pro FlexReach доступен с 15 апреля на сайте Dreame и в магазинах «М.Видео», «Ситилинк», DNS, «Технопарк», «Всесмарт». Рекомендованная цена — 47 990 рублей, но до 28 апреля действует промо-цена — 40 990 рублей.

Мойка высокого давления

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Мойка высокого давления Greenworks GHP2000

С приходом весны каждый дачник задумывается о том, как привести участок в порядок после зимы, и здесь незаменимым помощником станет мойка высокого давления. Greenworks GHP2000 — мощное и практичное устройство, которое справится не только с мойкой автомобиля или мотоцикла, но и поможет очистить садовые дорожки, террасу, забор и даже фасад дома.

Модель оснащена надежным двигателем на 1800 Вт, обеспечивающим давление до 140 бар и производительность 360 л/час, что позволяет легко удалять даже въевшуюся грязь. Алюминиевая помпа с поршнем из нержавеющей стали гарантирует долговечность, а система безопасности с автоматическим перепускным клапаном и функцией «FullStop» делает использование еще удобнее — двигатель отключается при отпускании курка, экономя электроэнергию и ресурс устройства.

В комплекте идут пистолет-распылитель с удлинителем, универсальная и турбо-насадки, позволяющие адаптировать мойку под разные задачи. Благодаря классу защиты IPX5-S1 и возможности забора воды не только из водопровода, но и из бочки или другой емкости, Greenworks GHP2000 станет отличным выбором для дачи. Это надежная и производительная техника для тех, кто ценит качество и удобство в уходе за домом и автомобилем.

Умный настенный выключатель с дисплеем

Умный настенный выключатель Aqara Display Switch V1 EU

Весна — идеальное время для обновлений, в том числе и в системе умного дома. Один из самых практичных гаджетов сезона — Aqara Display Switch V1 EU. Этот настенный выключатель оснащён 2,08-дюймовым LCD-дисплеем и двумя физическими кнопками, что делает его удобным решением для управления освещением и другими устройствами. Благодаря экрану с возможностью отображения настраиваемого текста и значков стало проще распознавать функции каждой кнопки.

Помимо основной функции, устройство работает как Zigbee-ретранслятор, усиливая стабильность связи между всеми умными устройствами в локальной сети. Полная совместимость с Apple Home и другими популярными экосистемами делает его универсальным инструментом для настройки и автоматизации дома.

Aqara Display Switch V1 EU легко интегрируется в повседневные сценарии и автоматизации.

Например, при активации режима «Выход из дома» одним нажатием выключаются все светильники, а шторы автоматически закрываются — удобно и экономит время. А ночью устройство реагирует на приближение человека, включая светодиодную ленту T1, что обеспечивает безопасное и комфортное перемещение по дому без лишнего освещения.