Новогодний подарок! В Москве поселились ещё два малайских медвежонка

Имя для этих редчайших медведей выбирали всей страной.

Под Новый год в Московский зоопарк прибыли еще два краснокнижных малайских медведя: 9-месячные самец Лучик и самка Звёздочка. Имена для медвежат ранее выбрали в ходе электронного голосования на платформе «Активный гражданин».

Малайский медведь является самым редким видом из семейства медвежьих – ещё этих мишек называют «солнечными» из-за характерного пятна на груди . Они и правда любят нежиться на солнышке, с удовольствием уплетая фрукты и мёд, а также насекомых, ухватить которых им помогает длинный язык и мощные когтистые лапы. Малайские медведи не впадают в спячку зимой, отлично лазают по деревьям и к тому же славятся своей значительной косолапостью. В основном эти миниатюрные, но сильные мишки обитают в Индии, на юге Китая, в Таиланде и в других районах Юго-Восточной Азии. В Международной Красной Книге этот вид числится как «уязвимый».

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Прибывшие в Московский зоопарк в конце декабря малыши пока находятся на карантине в игровой комнате – ради безопасности их разделяет решётка. Представители зоопарка отмечают, что Лучик очень общительный, игривый и любит хорошо покушать. Звёздочка более робкий медвежонок — пока людей она немного побаивается и предпочитает играть в спокойные игры в укромных уголках. Даже через решётку медведи могут видеть и слышать друг друга. Сейчас они активно изучают пространство и игрушки вокруг них.

Фото: Пресс-служба Московского зоопарка

За медвежатами ведется круглосуточное наблюдение: зоологи надеются, что после успешной адаптации медвежат можно будет перевести в закрытый внутренний вольер, более просторный и подготовленный для оттачивания навыков лазания на разную высоту. Далее по плану их должны будут познакомить с экспозиционным вольером, открытым для посетителей.

Кстати, в подобный вольер скоро готовятся перевести и Машку – эта юная малайская медведица приехала в Москву в августе, став первым за 30 лет представителем своего вида, поселившимся в российском зоопарке. Сейчас она весит больше 21 килограмма, ловко взбирается на подвесные игрушки и уже с доверием относиться к сотрудникам зоопарка.