Новогодняя магия: необычные наборы ёлочных игрушек для незабываемого праздника

Один из верных способов создать атмосферу праздника в Новый Год – нарядить дома ёлочку! Собрали пять оригинальных и душевных наборов ёлочных игрушек в русском стиле, которые не только украсят вашу ёлку, но и станут отличным подарком для близких – особенно в уходящий Год Семьи, который призван беречь и находить опору в своих родных и любимых.

Новый год – один из самых любимых праздников в России. Это время, когда вся страна погружается в атмосферу волшебства, ожидания чуда и семейного уюта. Неотъемлемой частью этого праздника является, конечно же, новогодняя ёлка.

Интересно, что традиция украшать ёлку в России имеет богатую историю. Впервые она появилась ещё при Петре I по его указу, но окончательно закрепилась в начале XIX века при императоре Николае I. Изначально ёлки украшали фруктами, орехами и сладостями, а также бусами и лентами. Первые стеклянные игрушки появились в России только в середине XIX века, в основном их импортировали из Германии.

В советское время производство ёлочных игрушек стало настоящим искусством. Создавались целые тематические коллекции, отражающие важные события в жизни страны: освоение космоса, достижения в сельском хозяйстве, популярные литературные произведения.

Собрали несколько наборов ёлочных игрушек, которые помогут создать неповторимую атмосферу праздника в доме. Все они выполнены из качественного дерева, что придает украшениям природный и теплый вид. Ещё один плюс деревянных игрушек – в отличие от стеклянных, их невозможно разбить, что особенно важно для семей с детьми и домашними животными.

Щелкунчик

Этот набор перенесет вас в мир знаменитой сказки Гофмана и одноименного балета Чайковского. В комплект входят шесть изящных фигурок: аутентичный щелкунчик, грациозная балерина, очаровательная лошадка-качалка, зловещий крысиный король, бравый солдатик и, конечно же, миниатюрная ёлочка.

Каждая фигурка выполнена с удивительным вниманием к деталям. Щелкунчик предстает в своем классическом образе – с ярко-красным мундиром и выразительным лицом. Балерина словно застыла в изящном па, а лошадка-качалка так и манит прокатиться. Крысиный король выглядит достаточно грозно, но не настолько, чтобы испугать маленьких детей.

Этот набор станет отличным подарком для любителей классической литературы и балета, а также для тех, кто ценит традиционные рождественские истории.

Фото: ТМ247

Все наборы из этой статьи, а также множество других вариантов, можно найти на российских маркетплейсах (Вайлдберрис, Озон) по запросу «ТМ247». Эта торговая марка поставляет в магазины огромное разнообразие елочных украшений, так что каждый сможет выбрать набор по своему вкусу и настроению.

Змейки – символ 2025 года

Готовь сани летом, а змей – к приходу их года! 2025 год по китайскому календарю будет годом зеленой деревянной змеи, и этот набор игрушек идеально подойдет для встречи грядущего праздника.

В комплект входят несколько очаровательных змеек, каждая из которых имеет свой уникальный образ. Здесь вы найдете змейку в роскошном кафтане с меховой оторочкой, змейку в расшитом платке и кокошнике, словно сошедшую со страниц русских сказок. Одна из змеек игриво свернулась у сундука с сокровищами, другая – у мешка с подарками, а третья обвила собой елочку, превратившись в живую новогоднюю гирлянду!

Эти игрушки нридутся по душе тем, кто любит необычные и оригинальные украшения, а также тем, кто верит в китайский гороскоп и хочет заранее задобрить символ грядущего года. Кто знает, может быть, эти симпатичные змейки принесут вам удачу в 2025 году?

Фото: ТМ247

Ангелы и Рождество

Эти наборы, наполненные светом и добротой, станут настоящим оберегом для дома в наступающем году. Очаровательные ангелочки, выполненные в различных вариациях, принесут в дом атмосферу уюта, тепла и веры. Каждый ангелочек уникален: одни держат в руках свечи, символизирующие свет надежды, другие трубят в трубу, будто отгоняя злые силы, третьи – подарки. Ангелочки одеты в изящные наряды, украшенные тончайшими узорами, и каждый из них словно несет свое особое послание – любви, мира, благополучия.

Этот набор особенно актуален в уходящем Году Семьи, объявленном Президентом России. Ведь ангелы – это не только символ Рождества, но и олицетворение защиты и покровительства, столь необходимых каждой семье. Если вам не хватает поддержки в Новом году, эти милые создания станут вашими незримыми защитниками, напоминая о том, что вы не одиноки, и о высших силах, оберегающих вас и ваших близких. Повесьте их на елку, и пусть они наполнят ваш дом светом, теплом и верой в лучшее.

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Традиции СССР

Для тех, кто с теплотой вспоминает новогодние праздники своего детства, этот набор станет настоящим подарком. Он словно машина времени, переносящая нас в эпоху, когда елки украшали самодельными игрушками и стеклянными шарами отечественного производства.

В наборе вы найдете настоящие символы советского Нового года: варежку с изображением красногрудых снегирей среди ветвей рябины, Деда Мороза и Снегурочку, летящих на дирижабле (привет, технический прогресс!), Емелю с волшебной щукой, хитрую лису-плутовку с балалайкой и зайкой-подпевалой, а также неизменного добродушного снеговика.

Эти игрушки пробудят теплые воспоминания о старых сказках и мультфильмах, о том времени, когда вся семья собиралась вместе, чтобы нарядить елку и посмотреть «Голубой огонек». Они идеально подойдут для тех, кто ценит традиции и хочет передать атмосферу своего детства новому поколению.

Фото: ТМ247

Деревянные теремочки

Такой набор – настоящее произведение искусства. Он состоит из миниатюрных деревянных теремков с сосульками на крыше и светящимися окошками, которые переливаются разными цветами. У порога одного из домиков стоит Дед Мороз, у окошек другого Снегурочка танцует с белочкой, в третьем живут кошки-мурлыки.

Встроенные светодиодные фонарики добавляют этим игрушкам особый шарм. В вечернем освещении они создают нежное, теплое свечение. Кажется, что на вашей елке поселилась маленькая сказочная деревня! Этот набор станет отличным выбором для тех, кто любит необычные украшения.

Фото: ТМ247

Зайки

Каждый заяц в этом наборе – настоящее произведение искусства, с детально прорисованными чертами и в уникальном зимнем наряде.

Здесь вы найдете зайчиков-ангелочков с маленькими крылышками, которые словно спустились с небес, чтобы принести праздничное настроение. Есть и забавный заяц в уютном свитере и вязаной шапке, готовый к зимним приключениям. Не обошлось и без новогодних зайцев – одни мчатся на санках, другие несут подарки, создавая атмосферу предпраздничной суеты.

Эти игрушки идеально подойдут для тех, кто любит все милое и пушистое. Они станут отличным выбором для семей с детьми, ведь малыши обязательно полюбят симпатичных зверушек. Кроме того, зайцы традиционно символизируют удачу и благополучие, так что такие украшения на елке могут стать своеобразным талисманом на весь год.

Фото: ТМ247

Важно отметить, что все игрушки покрыты безопасным лаком и блестками, что делает их абсолютно безвредными для детей и животных. Они надежно упакованы, а в комплекте идут маленькие разноцветные ленточки, чтобы повесить на хвойную веточку.