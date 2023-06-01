Новые факты о Тунгусском метеорите: все не так, как думали раньше

Ученые опровергли версию происхождения озер Эвенкии от Тунгусского метеорита. Водоемы оказались гораздо старше него.

Российские ученые опровергли связь между Тунгусским метеоритом и озерами Эвенкии на севере Красноярского края. Водоемы оказались гораздо старше него, говорится в исследовании, опубликованном в журнале «Доклады академии наук».

Тунгусский феномен произошел в районе реки Подкаменная Тунгуска в Красноярском крае в 1908 году. Ученые связывают его с падением небесного тела, предположительно кометного происхождения. Попадание объекта в атмосферу Земли вызвало взрыв, который, по некоторым данным, сравним с самой мощной из взорванных водородных бомб. Взрыв был слышен за 800 километров от эпицентра. Взрывная волна повалила лес на площади 2000 квадратных километров.

Реклама

Группа ученых из Красноярска, Новосибирска и Казани решила изучить три озера необычной формы, расположенные рядом с местом предполагаемого падения Тунгусского метеорита. До последнего времени считалось, что они могли появиться в результате падения метеорита — например, многие считали, что озеро Чеко и вовсе представляет собой его след.

В итоге популярная версия не подтвердилась: сначала оказалось, что сами по себе водоемы не уникальны — в тайге неподалеку от эпицентра Тунгусского события нашлись еще два похожих озера круглой воронкообразной формы. Затем, когда ученые отобрали пробы донных отложений, выяснилось, что озеро Заповедное существует более двух тысяч лет, а Пеюнгда еще старше.

Возраст того самого озера Чеко оказался больше трехсот лет. А учитывая, что метеорит упал в начале XX века, они не могут быть связаны между собой.

Ученые предположили, что озера, скорее всего, имеют геологическую природу происхождения. Предположительно, они появились благодаря карстовым процессам либо с таянием вечной мерзлоты, ведь форма озерных чаш выглядит как следствие обвала подстилающих пород.