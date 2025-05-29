Новый аттракцион в Москве

Первый в России интерактивный фиджитал-аттракцион «Ночное Дерби» открылся в «Острове Мечты».

Посетителей ждет драйвовая игра на бамперных машинках в антуражах крышночного города.

«Ночное Дерби» – первый в России интерактивный фиджитал-аттракцион, в котором классический аттракцион типа »bumper cars» («бампер карс» — бамперные машинки) модернизирован и совмещен с интерактивной проекционной системой.

Создание нового тематического пространства для фиджитал-аттракциона «Ночное Дерби» с производством всех объектов и установкой оборудования заняло более двух лет. Локация аттракциона площадью 1500 кв.м представляет собой фантастический ночной город, а интерактивные игры проходят прямо на крышах импровизированных зданий.

В пространстве «Ночного Дерби» создано две игровые зоны, предназначенные для посетителей разного возраста. Вместимость двух зон рассчитана на 40 машинок: 25 из них предназначены для взрослых, 15 – для более юных посетителей ростом от 105 сантиметров.

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«Для российского рынка развлечений это абсолютно новый продукт. Главная особенность аттракциона – синергия классического аттракциона и современных технологий. То есть вы управляете физическим объектом и находитесь „в игре“», — комментирует Михаил Кондратьев, генеральный директор АО «Регионы-Энтертейнмент».

Специально для аттракциона создана система отслеживания положения машинок, которая вместе с проекционной системой, состоящей из 21 проектора, позволяет привнести новый опыт в классический «физический» аттракцион.

Всего на фиджитал-автодроме посетителям доступно 4 игры, которые представляют собой динамические аркады с понятной механикой. Игра появляется прямо «на трассе» аттракциона, а невероятные перевоплощения ждут всех участников заезда.

Скорость машинок на текущий момент составляет до 1,1 м в секунду, моторы машинок могут двигаться быстрее или медленнее, но они откалиброваны так, чтобы аттракцион был одновременно интересным и безопасным для посетителей разного возраста.