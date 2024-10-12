Новый рекорд Гиннесса в Китае: более 7000 дронов «нарисовали» в небе тигра

Тысячи беспилотников поднялись в небо в честь Яньбянь-Корейского автономного округа.

В Китае 7,598 дронов одновременно осветили ночное небо в городе Шэньчжэнь, сформировав красочные изображения и установив новый мировой рекорд.

Дроны были предоставлены китайской компанией Shenzhen Damoda Intelligent Control Technology Co., Ltd, которой принадлежит прошлый рекорд Гиннесса: в 2020 году в небо города Чжухай был запущен 3,191 дрон. Спустя четыре года компания более чем удвоила количество беспилотников, поставив новый рекорд самого большого изображения, сформированного в небе дронами.

Перед выступлением дроны разложили по «взлетным коробкам» - в каждой по 12 дронов. Фото: Guinness World Records

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3 сентября тысячи дронов под управлением лишь одного ноутбука взметнулись в небо, «нарисовав» разноцветные изображения Великой китайской стены, величественного дракона, взбирающегося на скалу тигра, и многие другие. Во время шоу компания отдала дань и уникальной культуре Яньбяня, изобразив на небе традиционный цветок города Азалию, а также национальных танцоров.

Фото: Guinness World Records

Согласно правилам установления рекорда, «живые» рисунки должны были замереть в воздухе минимум на 20 секунд. А вот красочное изображение крадущегося тигра продержалось целых 37 секунд – при этом создавалось ощущение, что тело животного двигается в такт его дыханию.

За шоу наблюдали десятки тысяч зрителей – в конце их ждал не менее красочный фейерверк (хотя, казалось бы, куда ещё краше!)